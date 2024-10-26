Основные этапы подготовки электросетей Днепропетровщины к зиме завершены – ДТЭК

ДТЭК завершил ключевые этапы подготовки электрических сетей Днепропетровской области к прохождению отопительного сезона.

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Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук во время пресс-брифинга.

Отмечается, что компания выполняет все необходимые меры по обеспечению надежного электроснабжения региона в зимний период.

"В преддверии отопительного сезона ДТЭК Днепровские электросети продолжает инвестировать в устойчивость сетей и развивать их. В частности, общий объем инвестиций уже составляет 902 млн грн. Кроме того, мы создали резервный аварийный запас и сформировали 250 бригад, которые готовы работать 24/7 для восстановления электроснабжения после аварий. Мы делаем все возможное, чтобы максимально защитить наши ключевые объекты", – отметил Терещук.

Он подчеркнул, что до конца года планируется обновить еще 58 энергообъектов, отремонтировать 286 км линий и расчистить 784 км от кустарников. Это важно, чтобы во время зимних метелей ветви не повреждали линии электропередач и не возникали аварии.

Терещук добавил, что компания еще летом обновила систему информирования о графиках отключения электроэнергии, чтобы жители области могли планировать свой день. Система уведомлений позволяет видеть четкий график на следующий день без светло-серой зоны. Проверить его можно через чат-боты в Viber и Telegram, а также на сайте компании.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова завершил ключевые этапы подготовки электрических сетей Киевской области к прохождению отопительного сезона.