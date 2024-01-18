Ослабление валютных ограничений положительно повлияет на привлечение инвестиций в Украину – ЕБА

Ослабление Национальным банком Украины валютных ограничений – это положительный шаг для привлечения будущих инвестиций в Украину.

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Об этом заявила координатор комитетов Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Виктория Бурдейна.

Она рассказала, что ЕБА находится в активном диалоге с Национальным банком Украины по валютной либерализации.

"На регулярной основе проходят встречи представителей бизнес-сообщества с руководством НБУ по валютной либерализации. Значительное количество предложений бизнеса Нацбанк Украины принял полностью или частично, в частности, в июне 2023 года регулятор разрешил резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам", – сказала Бурдейна.

Внедрение этого смягчения валютных ограничений стимулирует увеличение поступления новых кредитных средств в Украину, что позволяет привлечь больше денег на реализацию проектов по восстановлению.

"Принятые послабления являются положительным шагом для будущих инвестиций в Украину, которые активно пытается привлечь государство для восстановления страны. Однако для реального сектора бизнеса чрезвычайно важно также получить возможность выполнять свои текущие обязательства перед нерезидентами по кредитам, полученным до введения режима военного положения, вызванного полномасштабным вторжением", - подчеркнула Бурдейна.

Она добавила, что этот фактор безоговорочно влияет на устойчивость и операционную деятельность компаний во время военного положения, а также на их международный кредитный рейтинг, который поможет запустить восстановление экономики Украины.

"Дополнительным фактором служит и то, что именно компании, уже привлекшие иностранный капитал, будут продолжать инвестировать в страну, несмотря на военное положение и станут примером для дальнейшего финансирования восстановления Украины. Поэтому не выполнение текущих долговых обязательств, по мнению Ассоциации, негативно повлияет на текущую операционную деятельность бизнеса и темпы будущего украинского восстановления", – подчеркнула она.

В итоге Бурдейна подчеркнула, что для бизнеса все еще остаются крайне актуальными вопросы предоставления возможности компаниям осуществлять трансграничные валютные переводы по выплате обязательств по еврооблигациям (хотя бы для оплаты купонных платежей), в частности, предприятиям-поручителям, материнские компании которых находятся в иностранной юрисдикции.

Напомним, Национальный банк Украины может разрешить репатриацию "новых" дивидендов в рамках смягчения валютных ограничений.