Несмотря на то, что ЕС и другие западные страны ввели 16 000 санкций против России с начала войны, российская экономика продолжает развиваться. В 2023 году она выросла на 2,2%, в 2024 году, как ожидается, она вырастет еще на 1,1%. Россия продолжает зарабатывать млрд на европейском рынке. Поэтому Европа должна активизироваться, и, наконец, запретить всю металлопродукцию из РФ.

Об этом заявил военный офицер в отставке, стратегический консультант высокопоставленных военных руководителей США Аарон Плуто.

"Отсутствие санкций по значительному сегменту российской экономики продолжает приносить РФ миллиардные прибыли. Эти средства напрямую способствуют финансированию беспилотников, ракет и основного вооружения, направленного на украинское гражданское население, защищающее их жилье и близких", – заявил Плуто.

Он отметил, что, несмотря на введение новых санкций ЕС после убийства Алексея Навального, российские стальные слябы и чугун продолжают неустанно поступать в Европу. 12-й пакет санкций, предусматривающий запрет на этот импорт, предусматривает двухлетний льготный период.

"Понятно, что последние санкции просто риторика без реального эффекта. Это разрешение на неконтролируемый импорт российского сляба в течение следующих четырех лет позволит российским металлургам заработать более 6 миллиардов евро. Москва должна получить прибыль в размере 1,5 млрд евро. Такая сумма, поступающая непосредственно в кошелек Путина, могла бы месяцами финансировать закупку ракет, танков и передовых технологий беспилотников", – подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что ЕС должен активизироваться, чтобы ввести большие санкции против тех, кто непосредственно финансирует войну против Украины. А также принять меры по аресту замороженных российских активов, чтобы помочь восстановить Украину после бесчисленных лет бесчеловечного разрушения.

Как известно, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024 по сентябрь 2028 установлен в размере 8,5 млн т с более детальным разбиением по периодам. Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре 2022 года в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.