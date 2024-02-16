Очереди на границы Украины и Польши: какой транспорт пропускают, а какой нет

На границе Польши и Украины из-за забастовки фермеров блокируется исключительно грузовой транспорт. Пассажирские автобусы, легковые автомобили и другой личный транспорт пропускаются свободно.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. "Нет, блокируется только грузовое направление", – ответил он на вопрос, есть ли сложности с проездом обычных пассажиров через границу.

Очередей из личного транспорта почти нет и на выезд из Украины, свидетельствуют данные Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины – Западная граница. Ведомство отмечает, что по состоянию на 12:00 16 февраля ситуация на пунктах пропуска в сторону Польши такова:

" Шегини " – очередей нет ни для автобусов, ни для личных авто, ни для пешеходов (на этому пункте пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

" – очередей нет ни для автобусов, ни для личных авто, ни для пешеходов (на этому пункте пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях); "Ягодин" – в очереди не находится ни одного автобуса, пропуск пешеходов не осуществляется, пропуск легковых авто временно не осуществляется;

" Устилуг " – в очереди нет личных автомобилей, прохождения границы ожидают четыре автобуса, пропуск пешеходов не осуществляется;

" – в очереди нет личных автомобилей, прохождения границы ожидают четыре автобуса, пропуск пешеходов не осуществляется; " Угринов " – таможенного оформления ждут 15 личных автомобилей, автобусов в очереди нет, пропуск пешеходов не осуществляется;

" – таможенного оформления ждут 15 личных автомобилей, автобусов в очереди нет, пропуск пешеходов не осуществляется; " Рава-Русская " – очередей из личных авто и автобусов нет, пропуск пешеходов не осуществляется;

" – очередей из личных авто и автобусов нет, пропуск пешеходов не осуществляется; " Грушев " – очередей из автобусов и личных автомобилей нет, пропуск пешеходов не осуществляется;

" – очередей из автобусов и личных автомобилей нет, пропуск пешеходов не осуществляется; " Краковец " – автобусы и личные авто не стоят в очереди, пропуск пешеходов не осуществляется;

" – автобусы и личные авто не стоят в очереди, пропуск пешеходов не осуществляется; "Нижанковичи" – в очереди стоят 330 грузовиков (на пункте осуществляется пропуск только пустых грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, кроме цистерн и транспорта для опасных грузов).

"Рекомендуем учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска", – также предупредили в Госпогранслужбе.

В то же время, из-за забастовки польских фермеров на границе уже могут задерживаться поставки гуманитарной помощи в Украину. В очередях 16 февраля стоит более 3000 тыс. грузовых авто – как на заблокированных, так и на открытых пунктах пропуска.

Главная проблема заключается в том, что очереди из фур увеличиваются, а количество пересечения границы остается малым. В частности, в направлении пункта "Ягодин" за минувшие сутки границу пересекли только 145 грузовиков в обоих направлениях. "Хуже ситуация по пункту "Шегини", потому что за последние дни там только несколько десятков грузовиков пересекают границу в сутки. За минувшие сутки это было 45 грузовиков", – отмечал спикер ГНСУ в эфире телемарафона.

Как сообщал OBOZ.UA, польские протесты на границе имеют российский след. В частности, нынешний протест фермеров, как и предыдущие забастовки перевозчиков, активно поддерживает представитель маргинальной партии "Конфедерация" Рафал Меклер.

При этом польские фермеры анонсировали полную блокаду украинских перевозок с 20 февраля. С этой дати поляки грозятся заблокировать не только все пограничные переходы между странами, но и подъездные пути к железнодорожным перевалочных станциям и морским портам. Кроме того, с 1 марта свою забастовку могут возобновить польские перевозчики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!