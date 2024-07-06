Обязательство импортировать 80% электроэнергии ставит промышленность на критический предел выживания, – Днепросталь-Энерго

Из-за обязательств импортировать 80% электроэнергии украинские предприятия столкнулись с рядом проблем, основными из которых является повышение себестоимости продукции и потеря конкурентоспособности. Эти проблемы станут критическими и вызовут остановки предприятий, если планка в 80% не будет снижена.

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Об этом рассказал директор "Днепроспецсталь – Энерго" Василий Гончарук во время рабочего совещания, организованного Федерацией работодателей Украины.

"Повышение объемов импорта до 80% стало для нас холодным душем. Если представить, что мы у врача на осмотре, и нас спрашивают, что мы чувствуем, мы жалуемся на боль. Первая боль – это существенное удорожание энергоресурса, влекущее удорожание продукции, которую мы экспортируем. Это приводит ко второй нашей боли – это снижение нашей конкурентности на внешних рынках, которое не позволяет нам привлекать средства, реинвестировать и как-то выживать в нынешних сложных условиях", – говорит Гончарук.

В то же время он подчеркнул, что если предприятие будет вынуждено снижать объемы производства, то пострадают работники, которые сейчас имеют работу и платят налоги.

"Ключевая наша боль – это переживание за людей. У нас сейчас трудоустроено в группе компаний около 9 тысяч человек. Из этих 9 тысяч примерно 30% – это активы в Никополе. Это боевая территория, ежедневные прилеты и угрозы жизни. Остановка предприятий приведет к тому, что эти 3 тысячи человек не смогут получать заработную плату", – подчеркнул Гончарук.

Он подчеркнул: бизнес понимает состояние энергетической системы и готов помогать, но в то же время – он нуждается в поддержке. Такой поддержкой станет возврат к норме импорта в 50%.

"С таким ростом цены электрической энергии критическим становится вопрос о целесообразности функционирования предприятий. Хотелось бы попросить все же снизить импортный ценз хотя бы до прежнего уровня в 50%. Также призываем активизироваться в части улучшения для нас нашей торговой позиции – дав возможность долгосрочной закупки межгосударственного пересечения в месяц+, что позволит на внешних рынках Евросоюза закупать какие-то базовые продукты, которые потенциально будут дешевле текущего спотового краткосрочного продукта", – резюмировал Гончарук.

Напомним, на днях ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) также призвало украинское правительство пересмотреть норму по импорту не менее 80% э/э: дальнейшее производство становится убыточным, а конкурентоспособность на глобальном рынке снижается. Если эта норма не будет уменьшена, предприятие будет вынуждено сократить производство и отправить в простой 1200 своих работников.