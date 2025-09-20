Оборудование для ветроэнергетики должно получить налоговые льготы, – Верещинская

Оборудование для ветроэнергетики до сих пор не освобождено от уплаты ввозной пошлины и НДС, в отличие от солнечной, био- и гидроэнергетики, что создает серьезный дисбаланс в развитии возобновляемой генерации.

Об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) Анастасия Верещинская.

"Да, оборудование ветроэнергетики оказалось в этом меньшинстве, при том, что сектор ветроэнергетики будет тем, который будет развиваться больше всего в ближайшие годы. Поэтому для всего сектора это большой парадокс, потому что сейчас льготы могут быть продолжены для всего остального оборудования... Мы общаемся с министерством в том числе для того, чтобы распространить эти льготы на оборудование в ветроэнергетике, потому что это действительно очень несправедливо", – отметила Верещинская.

По ее словам, аргумент парламентского комитета по налоговой политике заключается в том, что в Украине есть локальный производитель оборудования для ветроэнергетики. Однако этот производитель не способен обеспечить весь спрос, который формируют украинские и международные инвесторы.

"К сожалению, нам и инвесторам надо будет брать где-то еще оборудование. Мы общаемся с министерством, мы уже имеем в целом поддержку министерства энергетики в этом вопросе, поэтому я очень надеюсь, что он будет решен как можно скорее. Я очень надеюсь, что мы очень близки к этому решению", – добавила директор ЕУЭА.

В ЕУЭА ожидают, что в ближайшее время налоговые льготы будут распространены и на оборудование для ветроэнергетики, что создаст равные условия для развития всех видов "зеленой" генерации в Украине.

Ранее народный депутат Украины Виктория Гриб заявила, что налоговые стимулы для импорта оборудования, в частности для ветроэнергетики и систем накопления энергии, должны стать долгосрочным инструментом поддержки украинской энергетики.