Обороноспособность – самое главное: какие законопроекты усиливают ОПК Украины

Отечественное законодательство в сфере военно-промышленного комплекса, безопасности и обороны постоянно меняется, учитывая имеющиеся в стране риски, экономические реалии и длительную и изнурительную борьбу с российской агрессией. Какие законопроекты уже приняты, а какие вскоре должны принять для усиления обороноспособности и поддержки развития ВПК?

Парламент Украины продолжает новыми инициативами закрывать пробелы законодательства и детализировать и улучшать правовые нормы в оборонной сфере. Ведь усиление обороноспособности Украины, улучшение инвестиционного поля, стимулирование и масштабирование производств оборонной промышленности – самая главная цель, которая должна быть достигнута. Об этом говорится в материале издания Главком.

Как сообщил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин, оборонная отрасль Украины должна занять свое место на мировом рынке вооружений и привлечь миллиардные инвестиции, которые позволят масштабировать производства, вкладывать средства в новые технологические разработки, построение модернизированных производственных площадей. Ведь это окажет весомую поддержку как безопасности и обороне Украины, так и отечественной экономике, отметил народный депутат.

Среди главных законопроектов, принятых ранее с целью развития отечественного ВПК, эксперты называют, в частности, законопроект № 3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности". Этот закон вступил в силу 6 октября 2021 года и имел целью трансформацию государственной оборонной промышленности. "Законопроект № 3822 был началом важной реформы Укроборонпрома. Через два года Кабинет министров Украины принял решение о преобразовании ГК "Укроборонпром" в Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". И это стало отправной точкой трансформации Укроборонпрома в современную высокотехнологичную оборонную компанию. Главная цель – обеспечить Вооруженные силы Украины новейшими высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники, и именно для этого была нужна реформа государственных оборонных предприятий", – рассказал один из авторов проекта № 3822 Игорь Копытин.

Как сообщили авторы статьи, в 2023 году Верховная Рада приняла два очень важных законопроекта о налогообложении товаров оборонного значения. За зарегистрированные под номерами 9061 и 9062 проекты парламент проголосовал 10 апреля 2023 года. "Важно, что парламент ввел этим законопроектом на время военного положения освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю", – объяснил один из авторов законопроекта № 9061 Игорь Копытин. По его мнению, не менее важным является законопроект № 9062. "Понятно, что в условиях войны нужно усилить способность страны к защите, повысить обороноспособность, а для этого необходима оптимизация процессов производства и поставки продукции военного и оборонного назначения. Эти задачи и решил проект № 9062", – отметил Игорь Копытин.

В материале отмечается, что в последние годы парламент очень много работает в направлении усиления обороноспособности Украины. К примеру, в июне 2024 года Рада проголосовала за законопроект № 11144 "О внесении изменений в некоторые законы по выполнению Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины задач, связанных с обеспечением беспилотными системами, средствами радиоэлектронной борьбы и пассивного противодействия техническим разведкам". Целью законопроекта является повышение обороноспособности государства и обеспечение в достаточном количестве украинских защитников беспилотными системами, боеприпасами к ним, средствами РЭБ.

"Это очень важный законопроект моего авторства. Он наделяет Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины полномочиями по обеспечению беспилотными системами, боеприпасами к ним, средствами РЭБ и другой военной и специальной техникой, а также по организации обучения операторов беспилотных систем, проведения испытаний и проверки боевых возможностей беспилотных систем", – объяснил народный депутат Игорь Копытин.

Работа парламента для усиления обороноспособности Украины продолжается. Сейчас в Раде на рассмотрении находится важнейший для украинского ВПК законопроект №13420. Документ в июле был принят за основу с доработкой положений, он предусматривает формирование Реестра предприятий ОПК и предоставление этим предприятиям определенных преференций. В такой Реестр, как пояснил один из авторов проекта Игорь Копытин, по заявлению добавляют определенные юрлица, которые соответствуют условиям. "Этот законопроект призван улучшить налоговое поле для производителей ВПК. В частности, предусматривает освобождение до 1 января 2036 года от налога на прибыль, земельного налога, налога на недвижимость, экологического налога", – рассказал парламентарий.

Народный депутат Игорь Копытин отметил: оборонная промышленность имеет стратегическое значение для Украины, особенно сейчас, в условиях российской вооруженной агрессии. Соответственно, необходимы и дополнительные стимулы для роста сектора ВПК, нужна действенная и эффективная поддержка и стимулирование развития предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе и через создание как можно более благоприятного режима. Именно поэтому предложенный законопроектом Реестр предприятий ОПК (резидентов Defence City) станет инструментом для предоставления налоговых льгот, упрощения таможенных процедур, упрощения экспортного контроля, предоставления дополнительных гарантий защиты и поддержки для релокации, подчеркнул Игорь Копытин.

Напомним, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом два ключевых законопроекта, которые закладывают основу инициативы Defence City.

Ранее сообщалось, что производственный потенциал ВПК Украины в течение прошлого года вырос с 12 до 35 миллиардов долларов, благодаря чему Украина сейчас сама производит более 30% оружия и боеприпасов, которые используют на поле боя ее Силы обороны в борьбе с российским агрессором.