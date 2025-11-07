Обещал "высокую должность" в ОП: Ермак заявил о мошеннике, который притворялся его братом

Руководитель Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак сообщил о задержании группы мошенников. Один их аферистов использовал имя родственника самого Ермака для вымогательства крупной суммы денег, а в целом группа обещала жертвам "работу в ОП".

Видео дня

Об этом Ермак заявил в своем Telegram. Также он обнародовал видео, в котором благодарит правоохранителей за профессиональную работу.

Группа была задержана полицией "на горячем". Ермак в своем заявлении днем 7 ноября отметил: "Только что узнал от полиции, что они поймали 'на горячем' группу мошенников".

Преступную группу, по его словам, возглавлял некий "Ермак Д.С.", который выдавал себя за двоюродного брата Андрея Ермака. Руководитель ОПУ подчеркнул, что это не соответствует действительности.

"Возглавлял ее некий Ермак Д.С., который назывался моим двоюродным братом. Конечно, это мошенническая выдумка", – отметил он.

Используя эту ложную легенду, мошенник пытался получить 100 тысяч долларов за обещание устроить человека на высокую должность в Офисе президента.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время участились случаи разоблачения схем мошенников. К примеру, 7 ноября также стало известно о схеме двух киевлян с поставкой "лазерного оружия", которое якобы могло сбивать российские БПЛА Shahed. Они выманили у добровольца-иностранца более 3 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!