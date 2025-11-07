Военный ВСУ заплатил мошенникам миллионы за 'супероружие против 'Шахедов': объявлены подозрения

Украинские правоохранители разоблачили двух киевлян на мошенничестве с поставкой "лазерного оружия", которое якобы могло сбивать российские БПЛА Shahed. Они выманили у добровольца-иностранца более 3 млн грн, но "новейшее оружие" так и не предоставили. Сейчас им объявлено о подозрении.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как действовала схема

Об обмане стало известно в 2023 году. В июле того года 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник, выдавая себя за руководителей предприятия по изготовлению оружия, убедили американского добровольца из рядов Вооруженных сил Украины, что могут создать "лазерное устройство", которое "ослепляет" или даже сбивает дроны и ракеты.

Для убедительности, они инсценировали демонстрацию устройства, которое якобы прожгло крыло "Шахеда" с нескольких метров. После этого военный частями передал им в эквиваленте около $85 тыс. (более 3,2 млн грн), но обещанную разработку так и не получил, поскольку на самом деле подозреваемые не имели ни соответствующих технологий, ни намерения что-то изготавливать.

Что известно о потерпевшем

Американский гражданин украинского происхождения.

Волонтер и основатель школы подготовки военнослужащих.

С первых дней полномасштабного вторжения добровольно служит в ВСУ.

Благодаря действиям следователей ему уже возместили $20 тыс. и сейчас продолжается работа над возвращением полной суммы.

Фигурантам уже сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

