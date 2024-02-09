Объемы морского экспорта растут, однако ставки страхования до сих пор остаются высокими – СМИ

В январе 2024 Украина вышла на довоенные объемы экспорта товаров морем, и появился шанс по итогам года по крайней мере приблизиться к тем показателям портового перевалки грузов, который был в 2021 г. Но это будет возможно при трех условиях: сохранение по крайней мере на нынешнем уровне безопасности судоходства в Черном море, снижение ставок страхования и существенного расширения номенклатуры обрабатываемых товаров в портах, ведь сейчас более 80% продукции – это зерно и другая агропродукция.

Об этом идет речь в материале на сайте Минпром.

"В январе 2024 года Украина экспортировала 12 млн т продукции, на $3,1 млрд, из них на $1,9 млрд отправлено через порты. Если брать среднемесячные показатели 2021 года, то нам еще далеко. Тогда объемы экспорта оценивались в $5,7 млрд. USD в месяц, а объемы только портового перевалки превышали 10 млн. тонн в месяц. В то же время, динамика последних месяцев 2023-го и первого месяца 2024-го внушает оптимизм у грузоотправителей и веру в более успешный текущий год", - констатировали в издании.

Свою роль должен играть механизм страхования морских перевозок, который с ноября запустило правительство Украины в партнерстве с компанией Lloyd's и пулом британских страховщиков и брокеров, указывают в Минпроме. К этому механизму присоединились также государственные Укргазбанк, Укрэксимбанк и Экспортно-кредитное агентство, и, как уверяют в правительстве, благодаря этой инициативе удалось уже сократить расходы судоходных компаний на страхование вдвое. Но финальная цель все еще недостижима.

"Цель – вернуть стоимость страхования грузоперевозок в черноморских портах Украины до довоенного уровня – 1% стоимости груза. Сейчас этот показатель составляет в среднем 2%, а в начале работы украинского коридора было 3-4%. В то же время сами грузоотправители отмечают: реально страховой механизм еще не заработал, а снижение ставок – это результат саморегулирования. Хотя уже сам факт объявления об украинско-британской страховой инициативе оказал положительное влияние на рынок морских перевозок", – резюмировали в издании.