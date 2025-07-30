Какова ситуация с теневой экономикой в наиболее развитых странах Евросоюза?

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Если сравнивать в процентах – то у европейцев якобы все более-менее хорошо. Но измеряя эти проценты в реальных средствах – масштаб тоже ошеломляет.

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Нещодавно, Фрідріх Шнайдер, професор економіки в Університеті Йоганнеса Кеплера в Лінці (Австрія), якій понад 40 років займається дослідженням тіньової економіки, в коментарі для Deutsche Welle оцінив тіньовий ринок праці Німеччини за 2024 рік у 482 мільярди євро (562 мільярди доларів) — що більше, ніж весь державний бюджет країни. І цей тіньовий ринок зростає.

За даними Шнайдера, частка тіньової економіки в Німеччині – від 11% до 12% ВВП, відповідно вона потрапляє на середні позиції серед інших промислово розвинених країн за цим показником. При цьому Румунія очолює список з приблизно 30%, а Греція посідає друге місце з приблизно 22%. Нагадаю, що в Україні тінь, за оцінками різних експертів, складає від 30 до 50% економіки, що завдає бюджету втрат щороку орієнтовно на 800-900 млрд гривень.

Проте в Україні найбільша тінь – це нелегальний бізнес, який не сплачує податки та акцизи. Який займається шахрайськими оборудками з експортом та імпортом. Якій подрібнюється на ФОПи, щоб уникнути оподаткування.

Що об’єднує ці тіньові оборудки? Всі ці речі напряму пов’язані з корупцією. Хабар, щоб хтось "не побачив", що саме їде в контейнері через кордон. Хабар, щоб хтось "заплющив очі" на нелегальний тютюновий цех. Хабар, щоб хтось "не помітив" 100 ФОПів замість одного супермаркету. Це дуже негативний приклад кругової поруки, але саме він показує, наскільки переплетені тінь та корупція в Україні.

Тінь – це харчова база корупції. Знищимо тінь – корупціонерам просто не буде за рахунок чого живитися. Саме тому детінізація має бути жорстким і неперервним процесом. Цим я займаюсь послідовно, і закликаю вас приєднуватися. Не толерувати, не замовчувати, а разом будувати цивілізоване та успішне суспільство.