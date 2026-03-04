Нулевые квоты на экспорт металлолома были мерой национальной безопасности – ICC

Введение нулевых экспортных квот на металлолом позиционируется правительством как мера национальной безопасности, отметил президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

По его словам, в 2024 году украинские предприятия увеличили экспорт металлолома на 60,7% – до 293,19 тыс. тонн против 182,465 тыс. тонн годом ранее. В денежном измерении рост составил 73,2% – до $91,3 млн. В 2025 году тенденция усилилась: экспорт достиг 448,68 тыс. тонн, что на 53% больше показателя 2024 года и является самым высоким уровнем с 2021 года.

Около 90% объема экспорта было направлено в страны ЕС, в частности в Польшу (примерно 77%), а также в Грецию, Германию и Турцию.

Щелкунов подчеркнул, что рост экспорта происходит на фоне сложной ситуации в отечественной металлургии. В частности, в конце 2024 года крупнейший металлургический комбинат страны – АрселорМиттал Кривой Рог (бывшая "Криворожсталь") – объявил об остановке конвертерного цеха и машин непрерывного литья заготовок, продолжив работу только на одной доменной печи.

"Дефицит металлолома как шихтового сырья – это конкретная производственная проблема, которая непосредственно влияет на способность отрасли выполнять оборонные заказы", – подчеркнул он.

Комментируя вопрос уклонения от уплаты пошлины из-за злоупотребления сертификатами EUR.1, президент ICC Ukraine отметил, что правительство оценивает потери бюджета в 3,5 млрд грн. По его словам, открытые реестры свидетельствуют о системности проблемы: 11 компаний, которые в 2024 году экспортировали 272 тыс. тонн металлолома, имели в штате всего 116 работников, преимущественно с минимальной зарплатой. Одна из компаний задекларировала более 3 тыс. тонн экспорта, имея только одного работника.

Он также обратил внимание, что восемь трейдеров обеспечивают 70% физического объема экспорта, но декларируют лишь 22% общей выручки. Средняя задекларированная цена в 2024 году составила 271 евро за тонну при публично заявленной рыночной цене около 350 евро. В результате отрасль получила 3,2 млрд грн дохода, но уплатила в бюджет только 4,6 млн грн налогов.

По мнению Щелкунова, ответом на такие нарушения должны стать уголовное преследование, лишение лицензий, таможенный аудит в режиме реального времени и введение обязательной биржевой торговли с прозрачным ценообразованием, а не полное закрытие рынка.

Он также привел данные о состоянии отрасли: за девять месяцев 2024 года украинские металлурги произвели 4,821 млн тонн металлопроката (+22,7% к аналогичному периоду 2023 года), из которых 68,9% было экспортировано. Емкость внутреннего рынка составила около 2,425 млн тонн, из которых почти 38% покрыто импортом.

"Тонна металлолома, переработанная в Украине, генерирует для бюджета около $300 – в десятки раз больше, чем даже честно уплаченная экспортная пошлина. Это аргумент в пользу внутренней переработки. Но вместо нулевой квоты целесообразнее применять дифференцированную пошлину и рыночные стимулы", – считает он.

Среди необходимых шагов Щелкунов назвал восстановление дифференцированной вывозной пошлины с привязкой к ценовым индикаторам LME и спросу внутренних потребителей, обязательную регистрацию сделок на сертифицированных биржевых площадках, создание открытого реестра лицензий с публичными финансовыми показателями и проведение ускоренного таможенного аудита компаний с несоответствием между объемами экспорта и количеством персонала.

"Мы выступаем не за возвращение "серого" рынка. Мы выступаем за то, чтобы реакция государства на него не уничтожала легальный сектор", – резюмировал президент ICC Ukraine, отметив готовность к диалогу с Министерством экономики и отраслевыми ассоциациями на основе экономических расчетов и статистических данных.