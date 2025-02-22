Новое регулирование фармрынка может лишить 200 тысяч пациентов доступа к лекарствам – бизнес-сообщество

Украинское бизнес-сообщество предупреждает, что новое регулирование фармацевтического рынка, которое предусматривает полный запрет маркетинговых соглашений, может оставить около 200 тысяч пациентов без доступа к социальным программам поддержки.

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Об этом говорится в заявлении ведущих бизнес-ассоциаций после совместного совещания с Гослекслужбой Украины, передает издание "Аптека.ua".

В обсуждении приняли участие Американская торговая палата в Украине, Ассоциация производителей инновационных лекарств (APRaD), Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей (AIPM Ukraine), Европейская Бизнес Ассоциация (European Business Association), Всеукраинский фармацевтический союз "ФАРМУКРАИНА", Европейская фармацевтическая ассоциация, Аптечная профессиональная ассоциация Украины, Всеукраинская фармацевтическая палата, а также фармацевтические производители KRKA, Pfizer, Servier, Фармацевтическая фирма "Дарница" и другие.

Участники встречи подчеркнули, что существует риск прекращения социальных программ поддержки и программ лояльности для пациентов, которые реализуются производителями совместно с аптеками и оформлены в качестве маркетинговых активностей, а также, как следствие, ограничения доступности соответствующих лекарственных средств. В общей сложности, по информации, озвученной во время совещания, в разные программы поддержки пациентов вовлечено около 200 тыс. украинцев.

Кроме того, бизнес-сообщество указало на необходимость адаптации маркетинговых практик к европейским стандартам. В то же время они предостерегли, что полное запрещение маркетинга может привести к существенному росту цен на лекарства, поскольку именно благодаря маркетинговым соглашениям аптеки удерживали наценку на уровне 14–15% – самом низком за последнее десятилетие.

Кроме того, существует риск потери гибкого управления ценообразованием, в частности из-за отсутствия механизмов обратной корректировки цен, которые позволяют уменьшать стоимость лекарства при повреждении упаковки или сезонных скидках.

По итогам совещания бизнес-сообщество планирует в ближайшее время подготовить в кратчайшие сроки совместные предложения к изменениям в нормативно-правовые акты с целью предотвращения указанных рисков и сохранения стабильности работы операторов рынка.