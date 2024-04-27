НКРЭКУ возобновила утверждение документов для погашения старых долгов перед 'зелеными' инвесторами

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) возобновила процесс утверждения услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), что позволит уменьшать задолженность в отрасли, сообщает комиссия.

Как отмечается, НКРЭКУ в январе текущего года утвердила постановление, фактически разблокировавшее возможность утверждения Регулятором услуги по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.

"Это позволило участникам рынка выполнить все требования, предусмотренные нормативно-правовыми актами, а также гарантированному покупателю направить в Регулятор подписанный акт приема-передачи услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников за сентябрь 2023 года", – сообщили в комиссии.

Как следствие, Регулятор включил в повестку дня своего заседания, которое состоится 30 апреля, вопрос принятия постановления, которое позволит утвердить акт, предоставленный ГП "Гарантированный покупатель".

"В дальнейшем НКРЭКУ ожидает скорейшего согласования и подписания НЭК "Укрэнерго" и гарантированным покупателем актов приема-передачи услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников и направления их в Регулятор для оперативного утверждения Услуги", – отметили в комиссии.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2023 года президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы, где наиболее приоритетными для правительства к решению (в сроки от 1 до 6 месяцев) поставлен вопрос задолженностей.

По мнению экспертов, проблему круговых задолженностей в энергетике Украины нужно решать срочно, поскольку уже истекают сроки, предоставленные на решение этого вопроса Советом национальной безопасности и обороны.