НКРЭКУ проигнорировала позицию бизнеса, приняв решение о повышении тарифа на передачу электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тариф на услуги по передаче электроэнергии с 1 января 2025 года на 29,8% – до 686,23 грн/МВт-час.

Видео дня

Ранее бизнес-ассоциации обратились в НКРЭКУ с просьбой воздержаться от повышения тарифа, поскольку это чревато для Украины потерей инвестиционной привлекательности и оттоком инвестиций.

Это может привести к потере конкурентоспособности украинской продукции, что приведет к падению валютных поступлений в бюджет.