НКРЭКУ должна повлиять на устранение судебной "лазейки" для неплательщиков, – Рябцев

Дела по неплатежам за электроэнергию в судах могут рассматриваться годами, а то и десятилетиями. Это создает серьезную проблему для рынка.

Видео дня

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Это происходит потому, что дела в судах могут решаться годами", – пояснил Рябцев.

По его словам, нынешняя практика фактически дает возможность должникам не платить.

"Фактически, это индульгенция – я могу не платить", – подчеркнул эксперт. Он отметил, что изменить ситуацию должен Регулятор.

"НКРЭКУ должен повлиять, безусловно. То есть соответствующие решения, я думаю, что будет предложено НКРЭКУ, в том числе", – сказал Рябцев.

В то же время, по его словам, все зависит от того, кем была введена эта норма.

"Но здесь все будет зависеть, а кто ввел эту норму, то есть эта норма может быть введена законом, тогда НКРЕКП может только предложить законопроект об отмене этой нормы и все, опять же, отсрочится", – пояснил эксперт.

Напомним, что некоторые должники часто используют суды как инструмент для избежания отключения от электроснабжения. Достаточно открыть судебное производство, чтобы поставщик не имел права выключать свет на время рассмотрения дела. Это позволяет небытовым потребителям затягивать процесс и продолжать пользоваться электроэнергией без оплаты.