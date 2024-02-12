НКРЭКУ должен наработать сценарий вывода зеленой энергетики из долгового кризиса, – Безус

Инвесторы ожидают от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), дорожную карту по выводу отрасли электроэнергетики из многомиллиардных долгов, поскольку это мешает стране развивать зеленую энергетику и не способствует привлечению инвестиций и донорской помощи с ЕС.

Об этом заявил Валерий Безус, вице-президент Energy Club.

"Ситуация с состоянием расчетов хроническая и ухудшается, что является признаком двух кризисов. Это кризис эффективности работы энергетических рынков. И кризис эффективности госполитики в этом сегменте", – сказал эксперт.

По его словам, НКРЭКУ по закону отвечает за целый набор задач, где первая – обеспечение эффективности функционирования энергетических рынков.

"А наличие долгов, наверное, свидетельствует о такой неэффективности. Еще напомню, что к непосредственной задаче регулятора относится увеличение доли возобновляемой энергетики в энергомиксе. И здесь вопрос к Регулятору, почему сегодня мало того, что есть кризисная ситуация, почему нет сценариев решения этой кризисной ситуации?", – отметил Безус.

По его мнению, НКРЭКУ уже в ближайшее время предложит хотя бы профессиональной среде сценарий дорожной карты разрешения ситуации с долгами на период максимум до 2030 года. "Мы должны получить несколько сценариев и уже вести дискуссии, какими инструментами эти сценарии подкреплять", – добавил эксперт.

Он напомнил, что одним из параметров Энергетической стратегии Украины к 2050 году является достижение 25% доли ВИЭ в энергомиксе к 2030 году. Именно такой процент обсуждается при текущей разработке Национального плана по энергетике и климату.

"Разработка этого плана и параметр этот опять-таки ключ для дальнейшего евроинтеграционного процесса, который важен и с политической точки зрения для страны, чтобы она состоялась как член ЕС и для привлечения инвестиций", – подытожил Безус.

Как сообщалось, задолженность "Энергоатома" по финансированию льготного тарифа на электроэнергию для населения составляет 17 млрд грн, долг "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из альтернативных источников около 30 млрд грн. Эксперты считают, что правительство должно обеспечить возможность "Энергоатома" получить средства от выпуска облигаций под государственные гарантии, чтобы компания могла рассчитаться с долгами на энергорынке для стабилизации финансового состояния энергокомпаний, в частности зеленой энергетики.