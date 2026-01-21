Ни дня без атак РФ: в ДТЭК показали статистику обстрелов энергетики с начала отопительного сезона

С начала этого отопительного сезона не было ни одного дня без обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Обстрелы были ежесуточно, а в отдельные дни враг наносил массированные удары по энергетике.

"Так выглядит статистика атак по украинской энергосистеме в первой половине отопительного сезона. Ни одного дня без обстрелов", – подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, в ночь на 20 января, россияне атаковали Киев. В Днепровском районе столицы есть пострадавший, по всему левому берегу перебои с электроснабжением и водоснабжением.