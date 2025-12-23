"Нет ни мешков с песком, ничего": отсутствие защиты на подстанциях стало одной из причин энергетической катастрофы в Одессе – Харченко

Большинство из 3,5 тыс. областных подстанций в Украине ничем не защищены от российских обстрелов. Причем речь идет не о прямых попаданиях, а и о прилетах осколков. Именно это привело, в частности, к тому, что часть одесситов в течение семи суток была без электроэнергии после российской атаки 13-14 декабря.

Об этом заявил "Суспільному" директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, во многие подстанции дроны даже не попадали, но разлетающиеся на десятки метров обломки все равно поражали энергообъект.

"На большинстве, абсолютном большинстве подстанций областных распределительных компаний нет ничего. То есть нет ни габионов, нет мешков с песком, ничего нет. (Это. – Ред.) 3500 в Украине, их огромное количество. Сейчас что происходит? Смотрите, в Одессе местами было следующее. Дрон не попал в никакие трансформаторы, он упал в 30-40 метрах. Есть случай, что он фактически в соседний дом ударился. Но из-за того, что разлетаются обломки, оно накрывает большую площадь. И в результате сгорел трансформатор. Дрон упал реально в 30 метрах. Стоял бы там габион, или нормальные мешки с песком, то видели уже, как это работает, – оно бы уцелело. Но, к сожалению, нет", – объяснил Харченко.

Как отмечал в своей колонке Павел Капко, несмотря на отсутствие защитных сооружений на энергообъектах, глава Одесской ОГА Олег Кипер неоднократно рассказывал о тщательной подготовке региона к возможным отключениям электроэнергии. "Мы должны заблаговременно продумать все возможные сценарии, чтобы жители области получали тепло, воду, связь и свет даже в самых сложных условиях.Это вопрос безопасности, стабильности и доверия людей к власти", – заявляли в Одесской ОГА еще в октябре 2025-го.

Впрочем, несмотря на это, а также обещания главы областной военной администрации установить плавучие электростанции из Турции и генераторы в портах, фактически Одесская область оказалась не готовой к постоянным террористическим атакам на энергетику.

В результате масштабного обстрела были повреждены все высоковольтные подстанции и распределительная подстанция в Одесской области. Десятки тысяч семей остались без света. Энергетики вынуждены восстанавливать и поддерживать электроснабжение по резервным схемам, однако сети перегружаются, поэтому происходят новые отключения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правительство Украины присоединилось к ликвидации последствий последних российских обстрелов Одесской области. В области развернули более 660 пунктов несокрушимости, работают спасатели из 12 регионов Украины.

