'Нельзя просто взять и забрать средства': Пристайко объяснил, почему западный мир медлит с конфискацией российских активов в пользу Украины

Страны Запада не могут просто взять и вытащить из своих банков сотни миллиардов российских средств, чтобы передать их в пользу Украины. Ответственность перед своей экономической системой заставляет США, а также британцев и европейцев придумывать креативные шаги для разрешения этой ситуации.

О причинах промедления западного мира с конфискацией российских активов в интервью OBOZ.UA рассказал один из самых опытных украинских дипломатов, экс-глава МИД Вадим Пристайко. Он напомнил, что дискуссия по поводу дальнейшей судьбы российских финансов за рубежом началась с самого начала вторжения России в Украину, особенно активно – в Британии.

"Если кто-то хочет где-то забрать или найти, то специалисты в Лондонском сити сделают это лучше всех на планете. И поэтому деньги, принадлежавшие российским олигархам в Британии, очень четко сразу были идентифицированы и начался процесс отбора", - отметил Пристайко, приведя в качестве примера продажа футбольного клуба "Челси" российского олигарха Романа Абрамовича.

Он напомнил слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерон, который объяснил, что это процесс очень долгой, четкой работы финансистов.

"Ведь если просто взять и забрать средства, то может случиться так, что мировой бизнес и другие режимы, держащие деньги в Британии, задумаются, что произойдет, если волюнтаристски, без правовых оснований, можно забрать средства даже у России. Что они в этом случае сделают? Просто вытянут свои деньги из британских банков, экономики Британии, которая и так переживает не лучшие времена", – подчеркнул политик.

Как отметил Пристайко, банковская система США также живет за счет стабильности, предсказуемости и определенных правил.

"Именно то, что на Западе есть ответственность перед своей экономической системой, заставляет британцев и европейцев придумать креативные шаги. Ну, например, как придумали европейцы: заморозить средства, но проценты, которые из них насчитывают, отдавать Украине. Там немного получается, по разным оценкам, 4-5 миллиардов в год. Но это неплохая сумма для приобретения вооружения", – объяснил дипломат.

Великобритания тоже не может моментально забрать из своих банков 25 млрд российских средств.

"Им нужен окончательный сигнал в этом направлении от нас. Мы просто должны быть осторожны и каждый наш шаг согласовывать с партнерами и понимать наши общие потребности", – отметил Пристайко.

Он выразил сомнение в вероятности забрать российские средства в пользу Украины в этом году.

"Но уже существуют варианты, как это сделать, а значит, Запад все же стремится решить этот вопрос. К сожалению, нужно ждать и работать над другими вариантами", – считает дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Financial Times сообщило, что ЕС планирует передать Украине около 3 млрд евро за счет прибыли, полученной от замороженных активов страны-агрессора России. В планах передать Киеву эти средства не позже лета 2024 года.

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