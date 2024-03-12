ЕС планирует выделить Украине 3 млрд евро из замороженных активов РФ не позднее лета – FT

В Европейском союзе хотят передать Украине около 3 млрд евро за счет прибыли, полученной от замороженных активов страны-агрессора России. В планах передать Киеву эти средстве не позже лета 2024 года.

Об этом сообщило издание Financial Times в понедельник, 11 марта, с ссылкой на словам нескольких европейских чиновников, которые знакомы с обсуждением этого вопроса. ЕС хочет ускорить процесс получения Украиной средств от замороженных росийских активов из-за того, что экономическая поддержка страны со стороны США значительно снизилась.

Источники журналистов отметили, что в Европейской комиссии готовят план, который будет включать в себя конфискацию связанной с санкциями прибыли, начиная с февраля, полученной в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Как говорится в статье, первый транш средств может быть выплачен уже в июле, если Брюссель сможет получить одобрение стран-членов ЕС. По предварительным данным, это предложение представителям глав МИД стран будет сделано до саммита лидеров ЕС на следующей неделе.

Около 190 млрд евро российских активов было заморожено в Euroclear с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, что уже принесло прибыль в 3,85 млрд евро, пишет СМИ.

Последние планы предусматривают у выделение Украине в 2024 году из этой суммы от 2 до 3 млрд евро, в зависимости от процентных ставок. По оценкам чиновников ЕС, общая прибыль, полученная от замороженных активов РФ в Euroclear, может достичь 20 млрд евро к 2027 году.

Согласно проекту ЕК, с которым ознакомились журналисты, Брюссель может присвоить 97 процентов чистой прибыли, полученной от замороженных активов РФ, принадлежащих Euroclear, и передать их в бюджет ЕС. Затем деньги будут выплачиваться каждый квартал или два раза в год и "могут быть использованы на благо Украины в соответствии с различными договоренностями", говорится в проекте.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания готова передать Украине замороженные активы Центробанка России – причем именно активы, а не доходы от них, как это планирует сделать ЕС. Об этом сказал глава МИД страны Дэвид Кэмерон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!