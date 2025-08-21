УкраїнськаУКР
Нелегальный рынок табачных изделий в Украине вырос до 16,2%

Мария Шевчук
Экономика
2 минуты
1,3 т.
Объемы нелегальной торговли табачными изделиями в Украине продолжают расти, достигнув в апреле рекордных 16,2%. Это на 2,1 процентного пункта больше, чем в начале 2025 года (14,1%).

Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Kantar Ukraine.

Из-за неуплаты налогов от нелегального оборота табачных изделий государственный бюджет Украины в 2025 году недополучит 25,2 млрд грн.

Объем теневого рынка сигарет составляет более 5 млрд штук в 2025 году. Доля поддельной продукции также выросла – до 8,8% (против 6,4% в феврале 2025 года). При этом значительную часть нелегальной продукции составляют табачные изделия, маркированные как Duty Free или предназначенные для экспорта, которые незаконно продаются на внутреннем рынке.

Кто контролирует теневой рынок

Более половины такой продукции, по надписи на упаковке, произведено Винниковской табачной фабрикой. Основные торговые марки этой категории – Сompliment (47% рынка) и Lifa (5%). Остальные 43% нелегальной продукции составляют торговые марки производителя Маршалл Файнест Тобакко: Marshall (26%), Urta (9%), Brut (3%).

Наибольшие объемы торговли нелегальными табачными изделиями традиционно фиксируются в шести областях, которые вместе формируют 71% рынка: Днепропетровская область лидирует с 27%, далее следуют Одесская (13%), Львовская (10%), Харьковская (9%), Киев и Киевская область (7%), Хмельницкая область (6%).

Основной канал сбыта нелегальной табачной продукции – киоски и магазины, через которые в апреле этого года было реализовано 67% незаконных табачных изделий.

Три с половиной года войны – около 90 млрд грн потерь

По словам генерального директора Ассоциации "Укртютюн" Натальи Фесюн, в течение трех с половиной лет полномасштабной войны государство недополучило почти 90 млрд грн налогов из-за нелегальной торговли табачными изделиями. Эти средства могли бы быть направлены на обороноспособность страны.

Для привлечения внимания к проблеме и стимулирования борьбы с нелегальной торговлей стартовала третья Всеукраинская премия журналистских работ КонтраFACTS Media Awards. Опыт предыдущих конкурсов показал, что профессиональное освещение в СМИ создает общественный резонанс и побуждает правоохранительные органы к более активной борьбе.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты различных медиа и авторы цифрового контента. Материалы должны быть созданы с 1 июля по 30 сентября 2025 года.

Призовой фонд:

– 1 место – 70 000 грн

– 2 место – 35 000 грн

– 3 место – 25 000 грн

– Специальные награды от жюри – по 20 000 грн

Все участники, материалы которых были приняты к участию в конкурсе, получат гарантированную премию – 2 000 грн.

Среди партнеров конкурса – Европейская Бизнес Ассоциация, Киевская организация Национального союза журналистов Украины, агентство Интерфакс-Украина и деловое издание The Page.

Заявки принимаются на электронную почту: [email protected]

Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте конкурса: contrafacts-media-awards-2025