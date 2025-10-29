С аналитикой подождём, пока зафиксируем наиболее яркое.

1. Правительство Германии заявило, что активы "Роснефти" в ФРГ не попадают под санкции США, поскольку… отделены от материнской компании. Ясно вам?

Выглядит как "Роснефть", а на самом деле – вам показалось. Контролируют немцы, это порядка 12-15% нефтепереработки, поэтому Вашингтон согласился с позицией Берлина.

У многих наверняка возникнут вопросы "а что, так можно было?". Ответ тут простой: вы все – не Германия, понятно? Ну, и всё!

2. Поскольку в СМИ начались сомнения по поводу того, будут ли США действительно жестко давить санкциями, для шумовых эффектов на арену выпущен сенатор Линдси Грэм. Он обучен заявлять что угодно.

Так вот Грэм внезапно заявил, что США видят усилия Венгрии, Словакии и (внимание!) Турции в контексте подрыва американских санкций против российской нефти. И намекнул, что ничем хорошим это не закончится. Логика понятна – это страны НАТО, негоже им финансировать противника.

Но что интересно. Полтора месяца назад Грэм уже порицал Венгрию и Словакию, а Эрдогана "не заметил". Но потом, как я уже писал несколько дней назад, Трамп отсыпал Эрдогану вагон комплиментов. Это верный знак, что будут неприятности.

И вот теперь говорящий сенатор Трампа указал пальцем на султана. Анкаре стоит приготовиться. Там наверняка это понимают.

3. Прибыль от раздевания России такая, что все бенефициары данного процесса точно не откажутся от российской нефти без боя. Более того – не факт, что это реалистичная цель.

Скорее речь может идти о смене механизма её поставок, в результате чего зарабатывать будет кто-то другой, а Кремль получит меньше денег. Например, те же турки начнут покупать внезапно обнаруженную "мозамбикскую" или "венесуэльско-колумбийскую" нефть у американских поставщиков.

И реальные санкции будут заключаться в таком перераспределении маржи, когда издержки полностью съедят доход России. Ну, и прекрасно!

В этом контексте интересен сюжет с греческими перевозчиками. Сначала пошли новости, мол, греки перестали возить российскую нефть. Многие побежали смотреть, а действительно ли?

Выяснилось, что никто ничего не перестал. И теперь основной сигнал – греки перевозят значительную долю нефти из РФ, ату их! Все остальные "нарушители конвенции" будут тыкать пальцами в греков, чтобы отвлечь внимания от себя.

4. На фоне заявлений Грэма двояко прозвучала инициатива орбановского чиновника создать триумвират из Венгрии, Словакии и Чехии для согласованной позиции, в т.ч. – по вопросу помощи Украине.

Я бы не спешил называть эту инициативу "пророссийской". Это "антибрюссельский" выпад, который может пригодиться разным игрокам. Например, Вашингтон может ограничиться словесными эскападами без реальных последствий для Будапешта и Братиславы по вопросу сотрудничества с Россией в обмен на контролируемую фронду внутри ЕС.

На месте Чехии я бы десять раз подумал, стоит ли вообще иметь какие-то дела с Орбаном. Слишком уж он токсичен и всё превращает в чумной барак.

5. Из РФ катятся плохие экономические новости на любой вкус. Подорожание, дефицит, "отрицательный рост" и т.д.

Чистая прибыть компании "Татнефть" за 9 месяцев 2025 г. упала на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Официально не досчитались порядка 67 млрд рублей.

На 5% снизились контейнерные перевозки, растёт доля автотраспорта.

Совокупная выручка 20 крупнейших девелоперов сократилась почти на 15%...

И такого – все больше. Хорошо только банкам – Сбербанк, ВТБ сообщают о позитивных результатах.

6. Последствия?

В Саратовской области внезапно отменили выплату за привлечение контрактника. До сегодняшнего дня за приведённого (проданного) в военкомат друга можно было получить 150 тыс. рублей. Теперь – ноль.

Из-за увеличения дефицита регионального бюджета правительство Оренбургской области снизило выплату наёмникам в 5 раз: с 2 млн рублей до 400 тыс. Это пятый регион, снизивший выплату до минимальной за последние пару недель.

7. На этом фоне Госдума РФ приняла два симптоматичных закона. Утвердила круглогодичный призыв в армию (формально – круглогодичное прохождение медкомиссии с формальной отправкой в войска два сезона в год). А также разрешила привлекать резервистов для защиты объектов в тылу "в мирное время" (ибо в России нет военного положения).

Логика тут понятна: развёрнута инфраструктура для скрытой мобилизации. Которую, согласно социологии, считают необходимой только 11% россиян. Т.е., остальные – против.

8. ГУР отработал в Донецкой области. Поразил две РЛС 48Я6-К1 "Подлёт" и пусковую установку 9А82 комплекса С-300В.

Вечером Росавиация последовательно вводила ограничения на работу аэропортов Калуги, юга Москвы (Домодедово, Жуковский), Саратова, Геленджика, Волгограда… Минобороны РФ отчитывается о десятках сбитых беспилотников.

Тем временем, что-то взрывается в Будённовске (предварительно – на нефтехимическом заводе "Ставролен" из группы "Лукойл"), уютно горит НПЗ "НС-Ойл" (Новоспасское, Ульяновская область), традиционно громко на Брянщине и непонятные световые явления в районе Кумертау (Башкортостан) - надеемся на хорошие новости с Канчуринского ПХГ...

9. Нетаньяху нанёс удар по Газе. Есть повод остановить ещё одну войну!...