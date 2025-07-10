Поскольку петиция о декриминализации порно набрала необходимые 25 тысяч подписей, Президент Украины на неё ответил, сославшись при этом на то, что в Верховной Раде обсуждается соответствующий законопроект N12191.

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Этим законопроектом (Железняка, Бужанского, Наталухи), который ещё в декабре прошлого года был рекомендован правоохранительным комитетом ВР к первому чтению, предлагается смягчить статью 301 Уголовного кодекса Украины, оставив её только для случаев, связанных с экстремальным порно (зоо, некро и т.д.), порнографией без согласия изображаемого или детской.

Инициатор петиции указывает, что за 5 лет работы в этой сфере - без вышеупомянутого экстремального порно - РЕАЛЬНО заплатила налогов на сумму более 40 миллионов гривень, то есть приблизительно 700 тысяч в расчёте на месяц.

А чтобы физлицо, не являющееся самозанятым, то есть не занимающееся независимой профессиональной деятельностью и не зарегистрированное предпринимателем, уплачивало в таком размере налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый социальный взнос, ему нужно получать "грязными" где-то 1 миллион 700 тысяч гривень ежемесячно.(Тогда НДФЛ вместе с военным сбором составят около 330 тысяч, а ЕСВ, начисляемый "снаружи", - примерно 370 тысяч, то есть всего и получится 700 тысяч.)

В то же время Пенсионный фонд Украины называет среднюю зарплату, на которую начисляются страховые взносы, на уровне около 20 тысяч гривень по состоянию на конец июня.Так что приравнять одну порноработницу (или одного порноработника) можно с налоговой точки зрения к приблизительно 85 обычным средним работникам.

То есть спровоцированный бессмысленно жёстким законодательством (и ещё более жёсткой позорно-коррупционной практикой его применения!) выезд из страны каждого такого налогоплательщика с весьма конвертируемой в свободном мире специальностью стоит Украине потерь, которые почти на два порядка выше потерь от "обычного" выезда "обычного" работника.

Если же сравнивать с выездом не только работающих, а граждан вообще, то есть включая пенсионеров, детей и всех прочих, то каждая порноработница (или порноработник) стоит с точки зрения налогов – с учётом того, что плательщиков ЕСВ (то есть легально работающих) в Украине примерно в 3,5 раза меньше общей численности населения, - где-то 300 средних жителей страны.

Не жалко?