НБУ продает особенные 5 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает новую монету 5 грн. Она посвящена 20-летию введения в Украине административного судопроизводства. Цена – 179 грн. При этом каждый покупатель может приобрести только 1 монету.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получила название "Административное судопроизводство Украины".

"Принятие 6 июля 2005 года Кодекса административного судопроизводства Украины стало поворотным моментом в формировании демократического правопорядка государства. И положило начало отдельной области судопроизводства, призванной обеспечить справедливость в сфере публично-правовых отношений", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) вверху полукругом размещена надпись "Административное судопроизводство Украины". Под ней изображен малый Государственный Герб Украины. Также на этой стороне монеты размещены:

Стилизованное изображение открытой книги.

В лавровом венке – надпись "20 лет", которая акцентирует внимание на юбилейной дате.

На реверсе монеты (обратной стороне) изображена композиция с колонной – "символом устойчивости, нерушимости и правопорядка, завершающейся весами справедливости". А также размещены надписи:

"Верховенство права".

"Справедливость".

"Непредвзятость".

Что известно о монете

Материал чеканки монеты – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – до 50 тыс. штук.

Продается монета в сувенирном паковании.

В оборот ее ввели 27 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, дизайн "обычных" монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

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