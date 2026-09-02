НБУ решил, что глава "Сенс Банка" не соответствует квалификационным требованиям: что показала проверка

Национальный банк принял решение о несоответствии председателя правления "Сенс Банка" Алексея Ступака квалификационным требованиям в отношении профессиональной пригодности. Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ принял 1 сентября 2026 года.

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Об этом говорится в сообщении НБУ . Так, это стало результатом открытого в начале мая административного производства с целью оценки соответствия Ступака квалификационным требованиям.

"Основанием для начала процедуры мониторинга соответствия указанного лица квалификационным требованиям, установленным законодательством Украины, стала полученная Национальным банком в ходе осуществления надзора информация о выявленных нарушениях Банком требований законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка (в частности, в период до национализации Банка)", – говорится в сообщении.

В НБУ требуют от Кабмина принятия неотложных мер по прекращению полномочий председателя Правления АО " Банк" Алексея Ступака, а также избрания/назначения другого лица на соответствующую должность.

Что предшествовало

Национальный банк провел три инспекционные проверки "Сенс Банка" на предмет соблюдения требований банковского законодательства, а также шесть проверок в сфере финансового мониторинга и три проверки на предмет соблюдения требований санкционного и валютного законодательства.

При этом вторая инспекционная проверка Национального банка, завершенная в апреле 2025 года, выявила значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных (секретных) протоколов коллегиальных органов "Сенс Банка", о чем также были проинформированы правоохранительные органы.

"Анализ значительного массива выявленных данных о непрозрачной управленческой практике бывшего Альфа-Банка, применявшейся по крайней мере с 2013 года, до сих пор продолжается и является важной составляющей материалов, которые используются Министерством юстиции Украины при подготовке к рассмотрению в международном арбитраже дела, инициированного бывшими подсанкционными владельцами. Дальнейший анализ документов, выявленных в ходе проверок НБУ, должен дополнить позицию Украины в этом споре и будет учитываться в дальнейших надзорных действиях НБУ", – говорится в заявлении.

"Сенс Банк" находился под усиленным надзором со стороны Национального банка. НБУ проводил регулярные проверки в сфере финансового мониторинга, банковского, валютного и санкционного законодательства, применял соответствующие меры воздействия (штрафы, письменные предупреждения), а также информировал акционера и соответствующие государственные органы о результатах проверок в пределах своих полномочий.

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