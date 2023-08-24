НБУ презентовал уникальную монету ко Дню Независимости: как выглядит. Фото

К 32-й годовщине Независимости Украины НБУ (Национальный банк Украины) презентовал новые памятные монеты "Смелость быть. UA". Они посвящены смелости украинского народа.

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"Они особенные, ведь обычно монеты посвящаются личностям, событиям или каким-то сугубо материальным вещам. Но мы попытались найти что-то, что нас объединяет и стоит того, чтобы быть запечатленным на монете. И мы нашли общую черту, которая очевидна для всего мира, риса, которая, по сути, стала синонимом слова "украинцы". Это – смелость! " – цитирует главу НБУ Андрея Пышного прессслужба регулятора.

На аверсе изображена стилизованная композиция, символизирующая Украину. Образ Родины воплощен в символе трезубца, который находится "на острие" времени, современных трендов, общественных процессов, внимания мира и создания новой мировой истории.

Сегодня весь мир точно знает, что смелость – это быть украинцами. И чтобы подчеркнуть это, мы сделали поверхность серебряной монеты отчасти зеркальной. Поднесите ее к лицу, увидите себя, почувствуйте себя частью несокрушимой украинской нации. Это награда именно вам! Каждому из вас!", – подчеркнул Андрей Пышный.

На реверсе монеты есть композиция, символизирующая феномен смелости и героического сопротивления украинского народа. В центре – золотистая звезда, засиявшая новой надеждой, которая благодаря невероятной отваге и решимости украинцев разрушила незыблемый идеологический (мифический) "камень-бетон" непобедимости русской армии, на протяжении многих десятилетий внушавшийся русской пропагандой всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские 5 копеек 1992 года продают за 10 051 грн. Впрочем, цена не окончательная и может стать еще больше. Такая же стоимость обусловлена коллекционной особенностью монеты – у нее реверс (обратная сторона) повернут на 180 градусов к аверсу (лицевому).

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