НБУ инициирует рассмотрение ситуации в "Сенс Банке" на заседании Совета по финансовой стабильности

Национальный банк Украины (НБУ) инициирует рассмотрение ситуации вокруг государственного "Сенс Банка" на ближайшем заседании Совета по финансовой стабильности. Этот шаг обусловлен масштабным коррупционным скандалом, связанным с расследованием НАБУ и САП в рамках спецопераций "Форест Гамп" и "Фемида".

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Регулятор выдвинул жесткие требования к Кабинету министров как единственному акционеру банка с целью защиты финансовой системы и подготовки учреждения к приватизации. Об этом говорится в официальном заявлении Правления НБУ по итогам рассмотрения отчета Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков.

Национальный банк Украины ожидает от правительства как единственного акционера банка неотложных действий по восстановлению полноценной работы органов управления учреждения, в частности по доукомплектованию наблюдательного совета и отстранению сотрудников, фигурирующих в обнародованных материалах НАБУ.

НБУ отчитался о проверках "Сенс Банка"

В Национальном банке заявили, что поддерживают действия независимых антикоррупционных органов и заинтересованы в полном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела, материалы досудебного расследования которого обнародовало НАБУ. В то же время регулятор подчеркнул необходимость максимальной открытости и прозрачности всех сторон, вовлеченных в принятие соответствующих решений, в рамках закона и без ущерба для досудебного расследования.

По данным НБУ, в течение последних лет, в частности после национализации "Сенс Банка", учреждение находилось под усиленным надзором регулятора. НБУ регулярно проверял соблюдение банком требований финансового мониторинга, банковского, валютного и санкционного законодательства, а также применял меры воздействия, в частности штрафы и письменные предупреждения.

В период с конца 2022 года по 2026 год Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял более 100 решений, касающихся "Сенс Банка". По результатам надзорных мероприятий регуляторнаправил 21 уведомление в правоохранительные органы, Государственную налоговую службу и Государственную службу финансового мониторинга Украины.

Кроме того, НБУ провел:

- три инспекционные проверки банка на предмет соблюдения требований банковского законодательства;

- шесть проверок в сфере финансового мониторинга;

- три проверки на предмет соблюдения санкционного и валютного законодательства.

В ходе проверки были обнаружены тайные протоколы

Особое внимание Национальный банк уделил второй инспекционной проверке "Сенс Банка", завершенной в апреле 2025 года. В ходе этой проверки регулятор обнаружил значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных, или секретных, протоколов коллегиальных органов банка. О обнаруженных документах НБУ сообщил правоохранительным органам.

По данным регулятора, документы касаются непрозрачных управленческих практик бывшего "Альфа Банка", которые применялись как минимум с 2013 года. Их анализ пока продолжается.

В НБУ отметили, что эти материалы имеют значение не только для текущего надзора за банком. В настоящее время Минюст использует их в международных арбитражных разбирательствах против бывших владельцев "Сенс Банка". Дальнейший анализ обнаруженных документов, по словам регулятора, должен укрепить позицию Украины в этом споре.

Что НБУ требует от правительства

Национальный банк планирует вынести вопрос о "Сенс Банке" на ближайшее заседание Совета по финансовой стабильности, обратившись с соответствующей инициативой к правительству и Министерству финансов.

Регулятор ожидает от Кабинета Министров как акционера банка принятия неотложных мер для восстановления полноценной работы органов его управления. Прежде всего речь идет о доукомплектовании наблюдательного совета путем назначения представителей государства и независимых членов.

Нацбанк настаивает на немедленном отстранении или увольнении с должностей всех сотрудников банка, фигурирующих в материалах уголовного производства НАБУ.

Из-за кадровых скандалов ( в частности, отстранения предыдущего председателя наблюдательного совета Николая Гладишенко) орган управления утратил кворум и является неправомочным. НБУ призывает Кабмин и профильный комитет Верховной Рады срочно доукомплектовать совет государственными представителями.

В Нацбанке подчеркнули, что именно полномочный наблюдательный совет должен обеспечить дальнейшее формирование надлежащего состава правления банка, стратегический контроль за его деятельностью и выполнение обязательств по приватизации.

Правление НБУ также заявило о готовности к парламентскому контролю, предметной критике и проверке своих действий.

Подробный отчет о надзорных мерах в отношении "Сенс Банка" уже передан правительству и членам Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Как сообщал OBOZ.UA, в НБУ рассказали о результатах проверок "Сенс Банка". За последние семь лет Комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял более 100 решений, касающихся "Сенс Банка", и направил 21 уведомление в правоохранительные органы, Государственную налоговую службу Украины и Государственную службу финансового мониторинга Украины.

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