В НБУ рассказали о результатах проверок "Сенс Банка": направили 21 обращение в правоохранительные органы

Комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков в период с конца 2022 по 2026 год принял более 100 решений, касающихся "Сенс Банка". По результатам надзорных действий направлено 21 уведомление в правоохранительные органы, Государственную налоговую службу Украины и Государственную службу финансового мониторинга Украины.

Видео дня

Об этом говорится в официальном заявлении Нацбанка, опубликованном на сайте регулятора. Так, Национальный банк провел три инспекционные проверки "Сенс Банка" на предмет соблюдения требований банковского законодательства, а также шесть проверок в сфере финансового мониторинга и три проверки на предмет соблюдения требований санкционного и валютного законодательства.

При этом вторая инспекционная проверка Национального банка, завершенная в апреле 2025 года, выявила значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных (секретных) протоколов коллегиальных органов "Сенс Банка", очем также были проинформированы правоохранительные органы.

"Анализ значительного массива выявленных данных о непрозрачной управленческой практике бывшего Альфа-Банка, применявшейся по крайней мере с 2013 года, до сих пор продолжается и является важной составляющей материалов, которые используются Министерством юстиции Украины при подготовке к рассмотрению в международном арбитраже дела, инициированного бывшими владельцами, в отношении которых действуют санкции. Дальнейший анализ документов, выявленных в ходе проверок НБУ, должен дополнить позицию Украины в этом споре и будет учитываться в дальнейших надзорных действиях НБУ", – говорится в заявлении.

"Сенс Банк" находился под усиленным надзором со стороны Национального банка. НБУ проводил регулярные проверки в сфере финансового мониторинга, банковского, валютного и санкционного законодательства, применял соответствующие меры воздействия (штрафы, письменные предупреждения), а также информировал акционера и соответствующие государственные органы о результатах проверок в пределах своих полномочий.

В НБУ также сообщили о следующей хронологии событий:

01.05.2026 — в СМИ были опубликованы материалы о "пленках Миндича", из которых НБУ получил информацию, которая могла свидетельствовать о несоответствии Николая Гладишенко требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

01.05.2026 – Национальный банк инициирует административное разбирательство в отношении председателя правления "Сенс Банка" Алексея Ступака на основании результатов проверки с целью выяснения его причастности к непрозрачной управленческой практике и тайным протоколам, существовавшим до национализации банка.

основании результатов проверки с целью выяснения его причастности к непрозрачной управленческой практике и тайным протоколам, существовавшим до национализации банка. 07.05.2026 – НБУ начал административное производство для оценки соответствия Николая Гладишенко квалификационным требованиям к независимым директорам.

квалификационным требованиям к независимым директорам. Май–июнь 2026 года – НБУ направил письма в САП, НАБУ и в Офис Генерального прокурора, в которых запрашивал информацию о процессуальном статусе Николая Гладишенко в уголовных производствах, в частности по делу "Мидас", а также информацию, необходимую для принятия решения о его независимости. НБУ не получил ответа от правоохранительных органов со ссылкой на тайну досудебного расследования. Соответствующие запросы Национальный банк направил также международному рекрутинговому агентству, которое осуществляло подбор членов наблюдательного совета "Сенс Банка" и лично Николая Гладишенко, для предоставления разъяснений.

в уголовных производствах, в частности по делу "Мидас", а также информацию, необходимую для принятия решения о его независимости. НБУ не получил ответа от правоохранительных органов со ссылкой на тайну досудебного расследования. Соответствующие запросы Национальный банк направил также международному рекрутинговому агентству, которое осуществляло подбор членов наблюдательного совета "Сенс Банка" и лично Николая Гладишенко, для предоставления разъяснений. 28.05.2026 — НБУ информирует собственника в лице Министерства финансов Украины и членов ВСК о ходе административных производств в отношении председателя правления "Сенс Банка" Алексея Ступака и председателя наблюдательного совета Николая Гладишенко.

Ступака и председателя наблюдательного совета Николая Гладишенко. 19.08.2026 – НАБУ обнародовало новые материалы досудебного расследования операции "Форест Гамп", которые содержали непосредственно зафиксированную переписку Николая Гладишенко с третьим лицом. Это послужило основанием для принятия Комитетом срочного решения в части оценки деятельности председателя наблюдательного совета "Сенс Банка". Кроме того, для изучения фактов возможного вмешательства в работу автоматизированной банковской системы Национальный банк начал внеплановые проверки "Сенс Банка".

Это послужило основанием для принятия Комитетом срочного решения в части оценки деятельности председателя наблюдательного совета "Сенс Банка". Кроме того, для изучения фактов возможного вмешательства в работу автоматизированной банковской системы Национальный банк начал внеплановые проверки "Сенс Банка". 19.08.2026 — Комитет принял решение о несоответствии Николая Гладишенко квалификационным требованиям в отношении независимости. НБУ обнародовал требование к правительству незамедлительно прекратить полномочия председателя наблюдательного совета "Сенс Банка".

в отношении независимости. НБУ обнародовал требование к правительству незамедлительно прекратить полномочия председателя наблюдательного совета "Сенс Банка". 20.08.2026 — НБУ инициировал отдельное административное производство для оценки коллективной пригодности наблюдательного совета "Сенс Банка".

"Сенс Банка". 21.08.2026 – НБУ предъявил правительству, наблюдательному совету и правлению "Сенс Банка" требование безотлагательно принять меры по повышению качества корпоративного управления, в частности рассмотреть вопрос об ограничении полномочий или отстранении сотрудников, фигурирующих в общедоступной информации НАБУ.

"Сенс Банка" требование безотлагательно рассмотреть вопрос об ограничении полномочий или отстранении сотрудников, фигурирующих в общедоступной информации НАБУ. 24.08.2026 – в ответ на обращение регулятора "Сенс Банк" начал служебное расследование с привлечением специалистов по ИТ, AML, комплаенсу и внутреннему аудиту. На период расследования руководитель подразделения финансового мониторинга Людмила Снигур отстранена от исполнения обязанностей. "Сенс Банк" также должен в течение трех рабочих дней представить НБУ план мероприятий по выполнению его требования. Следующий шаг — проверка достоверности информации, предоставленной "Сенс Банком" относительно бесперебойного функционирования систем.

На период расследования руководитель подразделения финансового мониторинга Людмила Снигур отстранена от исполнения обязанностей. "Сенс Банк" также должен в течение трех рабочих дней представить НБУ план мероприятий по выполнению его требования. Следующий шаг — проверка достоверности информации, предоставленной "Сенс Банком" относительно бесперебойного функционирования систем. 24.08.2026 — НБУ приступил к внеплановым проверкам других банков на предмет соблюдения требований законодательства в сфере финансового мониторинга при обслуживании клиентов, которые, согласно опубликованным материалам, вносили залог в ВАКС.

при обслуживании клиентов, которые, согласно опубликованным материалам, вносили залог в ВАКС. Январь — август 2026 года — НБУ и привлечённые независимые эксперты проанализировали материалы о выявленных нарушениях, в частности о практике принятия конфиденциальных (секретных) протоколов бывшим "Альфа Банком". НБУ подготовил соответствующие справки для использования в международном арбитраже. Материалы о нарушениях в кредитных операциях, операциях со связанными лицами и ненадлежащем качестве корпоративного управления направлены в Министерство юстиции Украины.

"НБУ и в дальнейшем готов проверять каждый конкретный факт и передавать или получать соответствующие материалы в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами. Национальный банк действовал, действует и будет действовать исключительно в рамках своих полномочий и в соответствии с законом", — говорится в заявлении.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в отношении бывшей заместительницы главы Офиса президента Украины Ирины Мудрой. Фигурантка спецоперации "Форест Гамп" отправилась в СИЗО на 60 суток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!