Названы условия, при которых Кабмин может разблокировать экспорт украинского газа

Если в Украине будет обеспечен баланс на газовом рынке, а спрос будет низким, правительство рассмотрит возможность разблокирования экспорта газа.

Видео дня

Об этом в интервью заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

"Запрет (на экспорт газа – ред.) остается в силе, и ожидается, что Правительство примет решение об его отмене только в том случае, если баланс газового рынка страны позволит и спрос будет достаточно низким", – говорится в интервью.

Петренко подчеркнул, что важно проанализировать рынок газа Украины и Европы, наблюдать тенденции и продолжать дискуссию о возможности частичного экспорта.

"Если у нас будет ситуация, когда потребление низкое, мы можем направить часть газа на экспорт в Европу", – сказал он.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Правительство запретило экспорт газа и угля.