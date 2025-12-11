NAUDI обратилась с открытым письмом к Свириденко: что предлагает

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины обратилась с открытым письмом к премьер-министру Юлии Свириденко. В обращении были подняты критические вопросы функционирования предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Речь идет о внедрении программ финансовой поддержки предприятий для восстановления поврежденных или уничтоженных производственных мощностей. Открытое письмо NAUDI опубликовала в Facebook.

Проблемы отечественного ВПК

В ассоциации заявили, что получают многочисленные обращения о внедрении механизмов предоставления государственной помощи для восстановления материально-технической базы и производственных помещений для дальнейшего выполнения оборонных заказов. Ориентировочные объемы убытков предприятий составляют сотни миллионов гривен, что существенно усложняет их дальнейшую деятельность.

Однако действующее нормативно правовое поле не обеспечивает надлежащего механизма государственной финансовой поддержки для восстановления поврежденных или уничтоженных мощностей.

Также в NAUDI заявили, что ранее неоднократно обращались в профильные министерства с предложениями по внесению соответствующих изменений. Все без исключения профильные государственные ведомства признали важность и актуальность поднятого вопроса, однако соответствующие изменения в постановления не были внесены.

Вопрос работы Defence City

Кроме того, ассоциация оборонной промышленности подчеркнула, что еще одна проблема касается вопроса функционирования специального правового режима Defence City. В NAUDI отметили, что 5 октября 2025 в Украине вступил в силу закон о специальном правовом режиме Defence City, предусматривающий существенные налоговые льготы и регуляторные упрощения для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Этот режим позиционировался как быстрый и действенный инструмент для стимулирования развития отечественного ОПК и наращивания производственного потенциала в условиях агрессии.

Предполагалось, что Кабинет министров Украины в течение одного месяца со дня его вступления в силу обеспечит принятие необходимых нормативно-правовых актов для практической реализации этого специального режима. Таким образом, соответствующие механизмы должны были заработать уже в ноябре 2025 года.

Однако нормативно-правовые акты, необходимые для запуска Defence City, не приняты до сих пор. В результате одна из ключевых реформ оборонно-промышленного комплекса Украины остается нереализованной на практике и не может выполнять функции, для которых была принята – обеспечивать быстрое развитие предприятий ОПК, стимулировать инвестиции, масштабировать производство и усиливать возможности отечественного ОПК.

Экспорт оружия

NAUDI также подняли вопрос открытия экспорта отечественного вооружения. В сентябре 2025 года президент Владимир Зеленский объявил об открытии экспорта оружия, что находится в профиците и может быть реализовано за рубежом для получения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения финансирования.

Ассоциация заявила, что полностью поддерживает инициативу и убеждена, что ее реализация создаст мощный стимул для развития украинского оборонно-промышленного комплекса, будет способствовать формированию имиджа Украины как надежного игрока на международном рынке вооружений и укреплению обороноспособности государства.

Однако для этого необходимо срочно разработать и принять прозрачные, понятные и недискриминационные механизмы доступа предприятий ОПК к экспорту, позволяющие каждому производителю привлекать дополнительные ресурсы на развитие и повышать способность удовлетворять потребности оборонного сектора.

Инициативы ассоциации

В целом NAUDI наработала варианты решения проблемных вопросов предприятий-украинского ОПК, связанных с ракетно-бомбовыми ударами российских оккупантов.

Речь идет о введении механизма страхования военных рисков с возможностью включения страховой премии в себестоимость изготовленной продукции; введении механизма беспроцентного (или с минимальным процентом) кредитования на восстановление производственных возможностей предприятий ОПК; перераспределение бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Украины на развитие ОПК на прямые дотации по восстановлению поврежденных или уничтоженных предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, запланированный аудит в оборонной сфере начнется в 20-х числах декабря. Он коснется 22 предприятий "Укроборонпрома", а также государственных предприятий Министерства обороны "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) и "Государственный оператор тыла" (ГОТ).

