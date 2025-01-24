Народного депутата не взяли под стражу: суд вынес решение в деле о хищениях на "Укрзалізниці"

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения действующему народному депутату, члену Комитета по транспорту и инфраструктуре, сопредседателю депутатской группы "За будущее" Виктору Бондару, которого подозревают в соорганизации схемы завладения 140 млн грн "Укрзалізниці". Суд не стал брать подозреваемого под стражу, при этом назначив ему 100 млн грн залога.

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О решении суда 24 января сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Имя подозреваемого нардепа официально не разглашается, однако, как уточняет журналист Олег Новиков, речь идет именно о Бондаре. По данным Новикова, решение принял следственный судья ВАКС Владимир Воронько.

"24 января 2025 года следователь судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ, согласованного исполняющим обязанности Генерального прокурора, о применении к действующему народному депутату Украины, которого следствие считает одним из организаторов завладения средствами "Укрзалізниці" при закупке кабельно-проводниковой продукции, меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде 100 млн грн залога с возложением процессуальных обязанностей", – говорится в сообщении САП. В частности, фигурант дела должен:

не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;

без разрешения детектива, прокурора и суда; прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с работниками и должностными лицами "Укрзалізниці" , представителями Министерства инфраструктуры Украины, подозреваемыми и свидетелями по делу;

, представителями Министерства инфраструктуры Украины, подозреваемыми и свидетелями по делу; сдать на хранение детективам все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, имеющие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Также в САП добавили, что будет решаться вопрос об обжаловании этого решения суда. Позиция обвинения будет сформирована после ознакомления с полным текстом решения ВАКС.

Напомним, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) 17 января 2025 года сообщили о вручении подозрения народному депутату, который, вероятно, стал соорганизатором коррупционной схемы по закупке кабелей для "Укрзалізниці". Имя фигуранта тогда тоже не оглашалось, но по данным медиа, речь шла именно о Бондаре.

"Применив разные схемы по увеличению стоимости продукции, злоумышленники реализовали ее "Укрзалізниці" по ценам, значительно выше рыночных, что нанесло "Укрзалізниці" убытков на сумму более 140 млн грн. ... Подозреваемый нардеп использовал для решения вопросов свой статус и связи, а также получал теневые дивиденды от реализации преступной схемы", – рассказали правоохранители.

"НАБУ и САП считают народного депутата Виктора Бондаря соорганизатором хищений на АО "Укрзалізниця". Вместе с ним другим соорганизатором, по мнению следствия, является столичный предприниматель Владимир Котляр. Также по этому делу подозревается бывший первый заместитель начальника филиала "Центр обеспечения производства" УЗ Алексей Онисимюк (является подозреваемым/обвиняемым еще в двух делах)... В общей сложности 8 подозреваемых", – уточнял тогда Новиков.

Кто такой Виктор Бондар

Бондар – хорошо известная фигура в украинской политике. Еще с 2000 по 2005 год он работал в Секретариате Кабинета министров, занимал должности руководителя центра информационных ресурсов департамента внутренней политики, заместителя директора департамента по связям с Верховной Радой Украины, начальника управления стратегии развития информационных ресурсов и технологий Секретариата Кабинета министров. До этого работал юридическим советником, а также на различных руководящих должностях в коммерческих предприятиях.

В 2005-2006 годах был министром транспорта и связи Украины. В 2006 году политик перешел в Секретариат президента, где до 2007 был заместителем председателя (на то время Виктора Балоги).

В 2007-2010 годах был главой Днепропетровской области. С сентября 2007 года занимал должностьи.о. председателя Днепропетровской облгосадминистрации, а в 2008-2009 годах был заместителем лидера партии "Единый центр", инициатива создания которой принадлежала главе администрации президента Ющенко – тому же Виктору Балоге.

С 2010 по 2011 год Бондар занимал должность заместителя председателя Государственной таможенной службы (на тот момент Игоря Калетника). С 2011 по 2012 год Бондар был руководителем организационно-распорядительного департамента Гостаможслужбы.

В 2012 году избирался депутатом Верховной Рады 7-го созыва как самовыдвиженец по округу № 191(Хмельницкая область), вошел в состав фракции "Партии Регионов". В 2014 году вышел из фракции и с другими депутатами основал парламентскую группу "Суверенная Европейская Украина".

В 2014 году избран народным депутатом в ВР 8-го созыва по тому же округу. Был членом Комитета Верховной Рады по Регламенту и организации работы ВРУ. С 2015 года – председатель партии "Возрождение". С 2017 года сопредседатель депутатской группы в Верховной Раде "Партия "Возрождение".

В 2019 году был избран в Верховную Раду 9-го созыва был избран как беспартийный самовыдвиженец по 191 округу (Хмельницкая область). Сопредседатель депутатской группы "За будущее". Член Комитета по транспорту и инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA, также 24 января ВАКС продолжил арест главы Хмельницкой МСЭК, но изменил размер залога. Таким образом следственный судья частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ.

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