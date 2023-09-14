Намерение УЗ обойти 'Прозорро' подорвет доверие к антикоррупционной инфраструктуре в Украине, – Гладких

Намерения АО "Укрзалізниця" реализовывать свое имущество вне системы "Прозорро. Продажи" может подорвать доверие ко всей антикоррупционной инфраструктуре, выстроенной за последние годы в Украине с помощью западных партнеров.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" высказал политолог Валентин Гладких.

"Несколько лет подряд украинское правительство с помощью наших западных партнеров проводило кропотливую работу по построению в Украине всеобъемлющей антикоррупционной инфраструктуры. Одним из важнейших ее элементов является система "Прозорро". Поэтому, если "Укрзалізниці" удастся вывести свои продажи из-под этой системы, это станет тяжелым ударом, который подорвет доверие ко всем антикоррупционным усилиям в Украине", – отметил он.

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По его словам, сейчас созданная антикоррупционная законодательная рамка не предусматривает исключений ни для одного из участников процесса: "Причина проста – это возвращение человеческого фактора и, соответственно, увеличение коррупционных рисков".

"Сейчас УЗ хочет продавать лом по прямым договорам, условно завтра захочет еще что-то. Таким образом начнется процесс развала антикоррупционной инфраструктуры. Очевидно, заключение прямых закрытых контрактов - это коррупционный инструмент, никто не будет видеть, как именно формируется цена и условия продаж. В то же время аукционы на "Прозорро" не дают поводов для сомнения в цене или условиях", — подчеркнул Валентин Гладких.

Напомним, что АО "Укрзалізниця" просит правительство освободить ее от обязательства реализовывать лом черных металлов через систему "Прозорро".

По итогам 2022 года "Укрзалізниця" успешно реализовала через систему "Прозорро" 113,04 тыс. т лома черных металлов общей стоимостью 669,98 млн. грн.

С начала 2023 "Укрзалізниця" успешно продала на "Прозорро" 55,43 тыс. т лома черных металлов на сумму 288,84 млн грн