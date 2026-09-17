Нам нужно договориться о международной помощи: СОО "Метинвеста" призвало создать "железнодорожный Рамштайн"

Дальнейшее повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" в условиях блокады черноморских портов лишь ухудшает положение промышленности и самой УЗ, поэтому для стабильной работы грузовых перевозок Украине нужен отдельный план, в том числе – международная помощь по принципу "железнодорожного Рамштайна".

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Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

По его словам, за год себестоимость производства компании выросла примерно на 30%. Основными причинами стали логистика и подорожание электроэнергии. Особенно сильно на расходы повлияла блокада морских портов: из-за неё компания лишилась возможности экспортировать около 1,5 млн тонн железорудной продукции ежемесячно.

Кроме того, после остановки Покровской угольной группы "Метинвест" вынужден импортировать около 250 тыс. тонн коксующегося угля в месяц. Часть сырья приходится везти по железной дороге или через порты Польши и Констанцы, что увеличивает логистические расходы на 50–60%.

На этом фоне, по мнению Мироненко, дальнейшее повышение тарифов "Укрзализныци" является ошибочным решением.

"Если не работают порты, нельзя увеличивать стоимость логистики для внутренних перевозок. "Укрзализныця" фактически стреляет себе в ногу: чем больше они повышают тарифы, тем менее эффективными становятся", – пояснил он.

По словам Мироненко, часть грузов уже переходит на автомобильный транспорт, а это означает, что повышение тарифов может еще больше сократить грузовую базу самой "Укрзалізниці".

Отдельной проблемой он назвал нехватку локомотивов в прифронтовых промышленных регионах. Из-за рисков для безопасности технику отводят подальше от Днепра и Запорожья, что затрудняет стабильную отправку грузов. Поэтому без системного решения может наступить момент, когда "Укрзалізниця" физически не сможет обеспечивать необходимые объемы перевозок.

По его мнению, Украине нужен отдельный план работы железной дороги в военных условиях. Среди решений, которые он привёл, – максимальное использование собственных локомотиворемонтных мощностей УЗ, контракты с предприятиями ЕС и международное грантовое финансирование на закупку новых локомотивов.

Отдельно Мироненко предложил создать механизм по принципу "железнодорожного Рамштайна" – для консолидации помощи партнеров в виде локомотивов, запчастей и финансирования ремонта железнодорожной техники.

По его словам, в условиях закрытых портов государство не должно увеличивать стоимость внутренней логистики, а наоборот – обеспечить промышленности стабильные и доступные перевозки, чтобы не допустить дальнейшего сокращения производства и экспорта.

Ранее Всеукраинский аграрный совет и ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" также призвали премьер-министра Сергея Корецкого отложить повышение тарифов "Укрзалізниці" на грузовые перевозки. В аграрном секторе заявляют, что решение правительства принимается в критический момент и может усугубить убытки производителей, сократить экспорт и ухудшить ситуацию в экономике.