'Налог на объявления': как новые правила повлияют на обычных украинцев

Проект Закона № 14025, который, якобы соответствует нормам ЕС, существенно отличается от этих норм и угрожает миллионам украинцев, которые продают подержанные вещи онлайн, без коммерческой цели. Речь идет не о бизнесе, а об обычных людях, которые продают такие вещи, как телефоны или одежду, и предлагают другим более доступный вариант, чем покупка нового, особенно во времена экономического кризиса. Закон рискует лишить людей удобного и безопасного способа обмена подержанными вещами.

Что именно не так в положениях законопроекта, которые будут рассматривать депутаты уже на следующей неделе:

Обязанностьпредоставлять личные данныеКаждыйчастный продавец будет обязан предоставлять платформам свои персональные данные (ИНН, адрес места жительства и др.) и банковские реквизиты – даже если он продает одну вещь в год и не превышает лимит. Налог даже на мелочиДажеесли вы продаете вещи, которые больше не используете, не получаете от этого большую прибыль, вы все равно автоматически будете обязаны уплатить 5% налога на доходы физических лиц вместе с 5% военного сбора. Если ваш годовой объем продаж не превышает 2 000 евро (около 97 000 грн), вам нужно будет вручную вернуть налог через налоговую службу. Эта процедура будет связана с затратами времени, рисками девальвации (поскольку возмещение будет осуществляться только после окончания календарного года) и ненужными хлопотами для рядового человека. Люди уйдут "в тень", а цены вырастутНовыеправила затрудняют легальную продажу подержанных вещей между частными лицами. Поэтому люди могут обходить платформы, предпочитая продажи через соцсети или личные встречи, где меньше безопасности и значительно выше риски мошенничества. Рост цен для покупателейЕслифизические лица обязаны платить налоги или проходить бюрократические процессы, они будут учитывать эти расходы в своем ценообразовании. Следовательно, даже бывшие в употреблении товары станут дороже.

Позиция OLX

Новые правила существенно усложняют простую и безопасную онлайн-торговлю. Большинство частных лиц, которые продают товары на нашей платформе, просто избавляются от вещей, которыми больше не пользуются. Они не имеют целью получить прибыль, а лишь дают другим возможность приобрести нужные вещи доступнее.

Согласно предложенным нормам, даже те, кто продает только одну книгу или куртку в год, будут вынуждены платить налог или проходить сложную процедуру его возврата через налоговую службу.

Мы полностью поддерживаем цели Европейской директивы DAC7 и считаем это важным шагом к обеспечению налоговой прозрачности. В то же время мы настаиваем на внедрении требований этой директивы так, как это уже успешно сделано в странах ЕС. В этих государствах частные продавцы не подпадают под действие правил, если годовой объем их продаж не превышает 2000 евро. Зато предприниматели, осуществляющие торговлю через онлайн-платформы, идентифицируются, а их данные ответственно передаются налоговым органам.

OLX выступает за прозрачные условия для бизнеса и одновременно – за защиту интересов частных лиц. Мы поддерживаем гармонизацию законодательства со стандартами ЕС в сфере онлайн-торговли. Также приветствуем готовность парламентского комитета усовершенствовать этот законопроект и готовы предоставить экспертные рекомендации относительно лучших международных практик внедрения DAC7.

Мы твердо убеждены, что любое отклонение от устоявшейся практики ЕС в этом вопросе может привести к негативным последствиям для всех заинтересованных сторон – государства, его граждан и ответственного бизнеса.

Обращение к законодателям:

Не принимать законопроект №14025 в нынешнем виде. Провести реальный диалог с рынком. Внедрять практики ЕС с умом – с исключениями и достаточным переходным периодом.

"Это не "налог на OLX". Это налог на обычных людей. Если его примут без изменений, пострадают не бизнесы, а миллионы украинцев", – отметили в компании.