'Нафтогаз' испытывает проблемы из-за поставок газа производителям электричества по льготной цене, – Омельченко

Отмена механизма льготного газоснабжения производителям электроэнергии позволит сократить потребность в импорте газа.

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Об этом заявил вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

Он рассказал, что сейчас в Украине критическая ситуация с запасами газа и ожидается дефицит его в размере от 3,3 до 3,9 млрд кубометров. Таким дефицит может быть при отсутствии обстрелов, в случае же атак он может возрасти до 7,3–7,9 млрд кубометров.

Трохимец пояснил, что во избежание газового кризиса "Нафтогазу" нужно будет потратить от 1,9 до 4,5 млрд долларов на закупку газа.

"И здесь возникает вопрос: кто будет за это платить? Либо опять простые украинцы из-за повышения тарифов, либо государство наконец наведет порядок в "Нафтогазе" и закроет все дыры, из-за которых компания теряет миллиарды", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что одной из таких "дыр" является механизм продажи газа по искусственно заниженным ценам производителям электроэнергии.

""Нефтогаз" продает им газ по 8 750–13 750 грн за тысячу кубометров, хотя рыночная цена – 16 600 грн. Поэтому компания потеряет 16–18 млрд грн в 2025 году. Этих средств хватило бы на закупку 0,7–0,8 млрд кубометров импортного газа. Более того, остановка поставок льготного газа для производства электроэнергии сократила бы необходимость "Нафтогаза" импортировать газ на 3-3,4 млрд. кубов", – подчеркнул Трофимец.

Он отметил, что газ нужен населению и производителям тепла, и именно их должен защищать "Нафтогаз".

"Предприятия, производящие электричество из газа и зарабатывающие на этом, должны покупать его по рыночной цене. Отмена льгот не приведет к их остановке. Государство просто должно позволить рынку работать без лишних перекосов", – подчеркнул он.

Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что привлечение частных трейдеров и пересмотр механизма ПСО поможет сохранить газовый баланс Украины.