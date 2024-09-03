НАБУ уволило заместителя директора Углаву из-за скандала с утечкой данных: в чем его обвиняют

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос 3 сентября уволил своего первого заместителя. Эту должность занимает Гизо Углава. Решение объяснили тем, что чиновник нарушил этику госслужащих и пытался дискредитировать другого сотрудника НАБУ, который сообщал о возможных фактах утечки информации.

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То есть решение об увольнении Углавы, очевидно, приняли на фоне скандала о возможной утечке информации из бюро. Об увольнении чиновника сообщили в самом НАБУ по результатам служебного расследования и работы Дисциплинарной комиссии.

"Директор НАБУ принял решениео применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения к первому заместителю Директора Бюро за совершение дисциплинарного проступка – нарушение Присяги государственного служащего, нарушение правил этичного поведения государственных служащих, Закона Украины "О государственной службе", Кодекса этики работника НАБУ. Служебное расследование и в дальнейшем Дисциплинарная комиссия НАБУ установила, что первый заместитель директора совершил ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации", – сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что действия Углавы "сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность". Это, по словам руководства НАБУ,является недопустимым нарушением наивысших стандартов этики и добродетели, которыми должны руководствоваться работники и высшее руководство бюро.

Как отметил журналист Олег Новиков, медиа ранее предполагали, что Углава якобы причастен к сливам материалов расследований НАБУ фигурантам этих производств. В связи с этим скандалом Углаву 24 мая отстранили от выполнения обязанностей.

Сам Углава в конце июля обратился в НАБУ и САП с просьбой предоставить разрешение на разглашение сведений уголовного производства и снять гриф гостайны с материалов расследования по утечке информации, в которых он фигурирует. Он заявлял, что такое разглашение поможет избежать недоразумений и манипуляций.

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