Замдиректора НАБУ Углава пожаловался на ЦПК в международные организации: что известно

Замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава требует защитить ведомство от внешнего влияния и вмешательства, обеспечить общественный контроль за расследованиями и объективное принятие решений. С этой целью он обратился в международные организации.

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Об этом Углава сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, НАБУ сталкивается с одним из самых больших вызовов за всю историю существования.

Поэтому Гизо Углава обратился в совет общественного контроля НАБУ и других международных организаций. Он призвал общественность и организации, осуществляющие контроль за деятельностью НАБУ, обеспечить:

беспристрастный общественный контроль над досудебными и служебными расследованиями;

защита НАБУ и коллектива от внешнего влияния и вмешательства в его деятельность;

объективное принятие решений по результатам служебных расследований.

С момента создания в 2015 году коллектив неоднократно противостоял внешнему давлению, политическим атакам, уголовным делам против сотрудников и медийным кампаниям. Однако сегодня мы столкнулись с внутренним раздором, вызванным лицами с собственными амбициями (ни нынешние, ни бывшие работники НАБУ), которые пытаются дестабилизировать все наработанное и взять НАБУ под ручной контроль.

В мае 2024 года был создан искусственный скандал о якобы разглашении информации по досудебному расследованию НАБУ, в котором я был необоснованно обвинен. Как я отмечал ранее, эти обвинения безосновательны.

То, в чем голословно обвиняют меня и коллектив, не имеет ничего общего с реальным досудебным или служебным расследованием. Это все больше похоже на преследование некоторых представителей общественных организаций.

Эта кампания продолжается и сейчас для подрыва моей репутации и репутации НАБУ. Однако я верю в нашу общую способность противостоять этому давлению и защитить независимость института.

Обращения аналогичного содержания также поданы на Transparency International Ukraine, Amnesty International в Украине, Statewatch, Офис Совета Европы в Украине и Антикоррупционную инициативу ЕС в Украине.

Углава подал иск против ЦБК: что ответил Шабунин

Ранее в июле Углава подал в Центр противодействия коррупции (ГПК) и председателя правления ЦБК Виталия Шабунина иск о защите чести и достоинства с требованием опровергнуть информацию о его причастности к утечке данных досудебного расследования НАБУ. Замглавы НАБУ утверждает, что против него осуществляется необоснованная медийная атака. По его мнению:

она координируется "некоторыми представителями общественных организаций, которые, к большому сожалению, часто прибегают к манипуляциям";

Целью таких действий, предполагает Углава, является "дискредитация независимого антикоррупционного института".

"Хочу еще раз четко заявить: информация о моей якобы причастности к утечке из НАБУ данных - ложная. Более того, она формирует у общества ошибочное восприятие моей профессиональной деятельности, нарушает право на уважение чести, достоинства и моей деловой репутации. Пока против меня нет ни одного уголовного или дисциплинарного производства по распространению мной лично информации и/или материалов любого досудебного расследования. Поэтому на каждое такое высказывание я буду реагировать в соответствии с законом – в суде", – говорится в сообщении.

С чего начался конфликт Углавы и Шабунина

22 мая стало известно об обысках дома у Гизо Углавы в рамках расследования об утечке информации по резонансному уголовному делу относительно "большого строительства". Основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом этого антикоррупционного расследования.

12 июля Углава заявил, что прошел по собственной инициативе полиграф и заключение свидетельствует о том, что он не причастен к утечке информации следствия из бюро. Позже он обратился в НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с просьбой предоставить разрешение на разглашение сведений уголовного производства и снять гриф гостайны с материалов расследования по утечке информации, в которых он фигурирует.

Целью досудебного расследования и двух служебных расследований он называет его дискредитацию как должностного лица и НАБУ в целом. По его словам, одновременно с возбуждением уголовного дела началась медийная кампания, направленная на создание негативного мнения в обществе о его деятельности и репутации.

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