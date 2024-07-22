Замдиректора НАБУ Углава подал иск против Шабунина и ЦПК: требует опровергнуть информацию

Первый заместитель директора Национального антикоррупционное бюро (НАБУ) Гизо Углава подал иск о защите чести и достоинства против Центра противодействия коррупции (ЦПК) и главы правления ЦПК Виталия Шабунина. Он требует опровергнуть информацию о его причастности к утечке данных досудебного расследования НАБУ.

Видео дня

Об этом сообщил сам Углава. По его словам, против него и НАБУ осуществляется необоснованная медийная атака. По его мнению:

она координируется "некоторыми представителями общественных организаций", которые прибегают к манипуляциям;

целью таких действий, допускает Углава, явлется "дискредитация независимого антикоррупционного института".

"Хочу еще раз четко заявить: информация о моей якобы причастности к утечке из НАБУ данных – ложная. Более того, она формирует у общества ложное восприятие моей профессиональной деятельности, нарушает право на уважение чести, достоинства и моей деловой репутации. Сейчас против меня нет ни одного уголовного или дисциплинарного производства по распространению мной лично информации и/или материалов любого досудебного расследования. Поэтому на каждое такое высказывание я буду реагировать в соответствии с законом – в суде", – говорится в сообщении.

Что ответил Шабунин

Сам же Шабунин в комментариях к заявлению Углавы уверил, что дискуссия с ним интересует его исключительно в части увольнения того из НАБУ. "Очень мило, что вы не подали в суд на журналистов, которые слив вами информации расследовали. Собственно, в этом хорошо видно как вашу последовательность, так и смелость", – добавил он.

В самом же ЦПК добавили: увольнение Углавы должно состояться не по результатам судов, а после служебного расследования, которое как раз завершили. "Далее – рассмотрение результатов расследования дисциплинарной комиссией НАБУ и приказ директора об увольнении", – подчеркнули там.

Что предшествовало

В украинских медиа 22 мая начали появляться сообщения источников о том, что САП проводит обыски у "представителя НАБУ" в рамках расследования об утечке информации в уголовном деле по "большому строительству". Отмечалось, что следственные действия происходили дома у детектива НАБУ Валерия Полюги, а также у эксглавы Броварской РГА Георгия Биркадзе, которого называли "фигурантом дела".

В тот же день САП официально подтвердила, информацию об обысках, не называя при этом никаких имен. В сообщении ведомства указывалось, что:

САП осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании, которое проводит Управление внутреннего контроля НАБУ по статьям 364 и 387 УК (умышленное получение неправомерной выгоды в результате злоупотребления служебным положением или властью, разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования) относительно возможного совершения уголовных правонарушений сотрудниками НАБУ;

в рамках расследования производился обыск по месту жительства действующего сотрудника НАБУ – детектива одного из подразделений, при этом обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не производилось.

При этом в заявлении САП содержалась ремарка: "К обыску была привлечена Национальная полиция Украины из-за недостаточности ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ. Сотрудники Нацполиции не имеют и не могли иметь никакого доступа к материалам расследований Национального бюро".

По словам собеседников СМИ, основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах бизнесмена Юрия Голика. Он как раз является фигурантом антикоррупционных расследований по "большому строительству". По данным расследователей, именно Голик был идейным вдохновителем "большого строительства", хотя и не имел формальной должности в Офисе президента.

На следующий день, 23 мая, в НАБУ ответили САП. Так, НАБУ заявило, что самостоятельно справится с расследованием, дипломатично намекнув САП не вмешиваться.

"Управлением внутреннего контроля НАБУ начато досудебное расследование возможной утечки информации. С начала регистрации в ЕРДР почти все следственные действия проводились непосредственно прокурорами САП, в том числе с привлечением оперативных работников Национальной полиции. Сообщаем коллегам в САП: у НАБУ было и есть достаточно ресурса для осуществления расследования", – говорится в сообщении.

Однако уже вечером 24 мая не до конца разгоревшийся конфликт был "потушен" совместным заявлением НАБУ и САП. В нем обе стороны заверили, что намерены продолжать сотрудничество – как в рамках этого дела, так и в целом.

"НАБУ и САП достигли совместного видения организации дальнейшего объективного и беспристрастного расследования фактов разглашения данных досудебного расследования. Слаженная работа обоих институтов перед любыми вызовами является залогом достижения результатов в противодействии топ-коррупции, которых ожидает украинское общество. Оба органа были созданы с целью, чтобы в Украине исчезло понятие неприкосновенных фамилий или должностей. Наша главная задача сейчас — принять все необходимые меры, чтобы сохранить и приумножить доверие к совместной работе и результатам", – говорится в заявлении.

Впрочем, активисты из ЦПК считают, в НАБУ все же есть серьезные проблемы, подкрепленные реорганизацией ведомства, которая продолжается с 2023 года. В рамках этой реформы детективов бюро напрямую координирует административное руководство, не имеющее процессуальных полномочий руководить следователями.

То есть, вследствие изменения структуры НАБУ, которая произошла еще до событий, расследуемых САП, первым замдиректора НАБУ Гизо Углава фактически получил полный контроль над детективами и информацией о расследованиях. При этом Углава, как отмечает ЦПК, не несет ответственности за последствия своего контроля, в т.ч. и за утечки информации.

"Это изменение призвано такие сливы упростить, как и защитить злоумышленника или злоумышленников... Условно говоря, когда в деле произошла утечка информации, руководство бюро, осведомленное с деталями внепроцессуальным способом, не несет ответственности, потому что не имеет ни одного процессуального статуса в деле", – уверены активисты.

Руководитель ЦПК Виталий Шабунин считает, что скандал со сливом информации "свидетельствует о глубине ремонта, в котором, очевидно, нуждается в НАБУ". "В ближайшие недели покажут, можно ли ограничиться увольнением части руководства или необходимо переизбрание директора. То же касается и управления внутреннего контроля. Ну и, очевидно, свое слово должен сказать коллектив бюро. Невозможно расследовать топ-коррупцию, если руководство над вами сливает информацию фигурантам", – резюмировал Шабунин.

В свою очередь, в конце мая директор НАБУ Семен Кривонос отстранил Углаву от выполнения обязанностей своего первого заместителя.

Вместе с тем, 12 июля Углава заявил, что прошел по собственной инициативе полиграф. Заключение которого свидетельствует о том, что он не причастен к утечке информации следствия из бюро.

Напомним, Гизо Углава (с 2015 года гражданин Украины) является одним из идеологов создания НАБУ. После досрочного отстранения экс-директора НАБУ Артема Сытника и до избрания нового главы ведомства обязанности руководителя бюро исполнял именно Углава.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына, выехавшего за границу по письму ГУР и не вернувшегося. Его подозревают в просьбе предоставить неправомерную выгоду при назначении конкретного лица заместителем директора КП "Житний рынок".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!