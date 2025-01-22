Наблюдательный совет АОЗ единогласно продлил контракт с Безруковой: инициирован международный аудит
21 января Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок единогласно принял решение продлить контракт с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой сроком на один год.
Об этом сообщила пресс-служба АОЗ, пишет издание "Апостроф".
Также члены Наблюдательного совета единогласно проголосовали за инициирование комплексного аудита деятельности Агентства с привлечением международного совета аудиторов НАТО.
Этот аудит будет охватывать:
- оценку финансовой отчетности;
- анализ управленческих и операционных процессов;
- проверку соответствия деятельности предприятия международным стандартам, в частности, стандартам НАТО;
- проверку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.
Агентство оборонных закупок обязалось предоставить всю необходимую документацию и максимально содействовать проведению комплексного аудита.
Напомним, комплексный аудит АОЗ с привлечением международных аудиторов НАТО призван обеспечить максимальную прозрачность и соответствие деятельности агентства высоким стандартам управления.