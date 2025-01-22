Наблюдательный совет АОЗ единогласно продлил контракт с Безруковой: инициирован международный аудит

21 января Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок единогласно принял решение продлить контракт с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой сроком на один год.

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Об этом сообщила пресс-служба АОЗ, пишет издание "Апостроф".

Также члены Наблюдательного совета единогласно проголосовали за инициирование комплексного аудита деятельности Агентства с привлечением международного совета аудиторов НАТО.

Этот аудит будет охватывать:

оценку финансовой отчетности;

анализ управленческих и операционных процессов;

проверку соответствия деятельности предприятия международным стандартам, в частности, стандартам НАТО;

проверку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.

Агентство оборонных закупок обязалось предоставить всю необходимую документацию и максимально содействовать проведению комплексного аудита.

Напомним, комплексный аудит АОЗ с привлечением международных аудиторов НАТО призван обеспечить максимальную прозрачность и соответствие деятельности агентства высоким стандартам управления.