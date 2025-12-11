На Stereo Plaza годами зарабатывали россияне: они всеми силами пытаются сохранить активы в Украине

Здание Stereo Plaza принадлежит ООО "Гута-Скло", которые основали несколько россиян: они годами зарабатывали на аренде в Украине, а на своих площадках популяризировали в Киеве российских артистов. После того, как украинские правоохранители установили, что заработанные на аренде в Киеве средства конвертируют и отправляют в Россию, здание Stereo Plaza арестовала АРМА. Затем провели конкурс и выбрали нового управляющего. Им стала компания киевского предпринимателя, основателя Atlas Festival Дмитрия Сидоренко.

Сидоренко должен уплатить в бюджет Украины за пять лет 44 млн грн, также 80% прибыли должно идти в государственный бюджет. Однако предприниматель в первые же недели после выигрыша конкурса столкнулся с давлением со всех сторон. И украинская ООО с владельцами-россиянами, и бывшие арендаторы этих россиян подали иски против АРМА и новых управляющих. Они пытаются отменить арест и вернуть объект россиянам.

Кто помогал зарабатывать россиянам

Компания "Гута-Скло", которая принадлежит россиянам Виктору Виноградову и Андрею Ипполитову (оба зарегистрированы в Москве), владеет зданием бывшей Stereo Plaza (ул. Валерия Лобановского, 119, сейчас известна как Atlas Plaza). После начала полномасштабной войны имущество россиян в Украине арестовали. Вместе с тем под арест попало и упомянутое здание.

Ранее у россиян здание арендовало ООО "Стерео Плаза Групп" Максима Шульженко. Даже после начала полномасштабной войны компания Шульженко платила средства, которые могли направляться россиянам.

"После накопления определенной суммы средств, используя услуги "конвертаторов" переводит денежные средства в криптовалюту и направляет их на криптосчета россиян, которые находятся на территории Российской Федерации платят налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет Российской Федерации, из которого в дальнейшем финансируются расходы на действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", – говорится в материалах уголовного дела.

АРМА арестованное здание Stereo Plaza передало в управление ООО "Комбинат Плюс" Дмитрия Сидоренко. Сидоренко объясняет: договор аренды Stereo Plaza завершился 31.12.2022 года. После этого арендатор не имел права заключать новые договоры, но продолжал это делать, фактически обходя арест.

"В ноябре я получил на 5 лет в управление через АРМА объект на проспекте Валерия Лобановского, 119 – бывшую Stereo Plaza, которая сейчас известна как Atlas Plaza. За этот период мы должны уплатить в бюджет не менее 44 млн грн без НДС, и уже вкладываем средства в обновление здания: звук, свет, экраны и другую инфраструктуру", – объясняет Сидоренко.

Связи с Чемезовым и давление на Сидоренко

Но официально уже бывший арендатор Шульженко, а также россияне, которые ранее владели Stereo Plaza, пытаются вернуть объект. Судятся и "Гута-Скло", которая принадлежит россиянам, и ООО "Стерео Плаза Групп" Максима Шульженко.

При этом Шульженко не платил на счета "Гута-Скло" (которые были арестованы). Зато они платили за электроэнергию и эти платежи засчитывались им как аренда. Ранее, как говорится в материалах дела 757/27662/23-к, следствие установило, что накопленные средства с аренды от Stereo Plaza Андрей Никитин (менеджер владельцев "Гута-Скло") якобы конвертировал и отправлял в РФ.

При этом в материалах дела говорится о том, что Андрей Никитин также работает в компании "Художественное стекло" россиянина Владимира Тихомирова. Тихомиров – партнер владельцев "Гута-Скло".

"Тихомиров поддерживает тесные контакты с российским олигархом Сергеем Чемезовым, который занимает должность Генерального директора "Ростех", которая является одним из крупнейших поставщиков для военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Установлено, что Тихомиров является совладельцем российского "АФК-Безопасность" (ИНН: 7703617777, Москва), "АФК-Сервис"", – говорится в материалах дела. Обе компании принадлежат теще Чемезова, в отношении которой введены в Украине санкции.

Сидоренко рассказывает: связи с россиянами имеет также и Шульженко. "Его отец – действующий российский чиновник, выпускник академии госслужбы при президенте РФ. Есть информация о вероятных связях между ним и владельцами помещения. Шульженко утверждает, что не общается с отцом, но они активно следят друг за другом в соцсетях, а его отец даже подписан на страницу Stereo Plaza. По нашим данным, в 2009 году Шульженко и его мать подавали документы на получение российского гражданства", – пояснил он.

