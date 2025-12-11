УкраїнськаУКР
На Stereo Plaza годами зарабатывали россияне: они всеми силами пытаются сохранить активы в Украине

Александр Литвин
Экономика
4 минуты
1,0 т.
Максим Шульженко, Stereo Plaza

Здание Stereo Plaza принадлежит ООО "Гута-Скло", которые основали несколько россиян: они годами зарабатывали на аренде в Украине, а на своих площадках популяризировали в Киеве российских артистов. После того, как украинские правоохранители установили, что заработанные на аренде в Киеве средства конвертируют и отправляют в Россию, здание Stereo Plaza арестовала АРМА. Затем провели конкурс и выбрали нового управляющего. Им стала компания киевского предпринимателя, основателя Atlas Festival Дмитрия Сидоренко.

Сидоренко должен уплатить в бюджет Украины за пять лет 44 млн грн, также 80% прибыли должно идти в государственный бюджет. Однако предприниматель в первые же недели после выигрыша конкурса столкнулся с давлением со всех сторон. И украинская ООО с владельцами-россиянами, и бывшие арендаторы этих россиян подали иски против АРМА и новых управляющих. Они пытаются отменить арест и вернуть объект россиянам.

О том, как россияне годами зарабатывали на Stereo Plaza, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто помогал зарабатывать россиянам

Компания "Гута-Скло", которая принадлежит россиянам Виктору Виноградову и Андрею Ипполитову (оба зарегистрированы в Москве), владеет зданием бывшей Stereo Plaza (ул. Валерия Лобановского, 119, сейчас известна как Atlas Plaza). После начала полномасштабной войны имущество россиян в Украине арестовали. Вместе с тем под арест попало и упомянутое здание.

Ранее у россиян здание арендовало ООО "Стерео Плаза Групп" Максима Шульженко. Даже после начала полномасштабной войны компания Шульженко платила средства, которые могли направляться россиянам.

Кому принадлежит "Гута-Скло"

"После накопления определенной суммы средств, используя услуги "конвертаторов" переводит денежные средства в криптовалюту и направляет их на криптосчета россиян, которые находятся на территории Российской Федерации платят налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет Российской Федерации, из которого в дальнейшем финансируются расходы на действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", – говорится в материалах уголовного дела.

АРМА арестованное здание Stereo Plaza передало в управление ООО "Комбинат Плюс" Дмитрия Сидоренко. Сидоренко объясняет: договор аренды Stereo Plaza завершился 31.12.2022 года. После этого арендатор не имел права заключать новые договоры, но продолжал это делать, фактически обходя арест.

"В ноябре я получил на 5 лет в управление через АРМА объект на проспекте Валерия Лобановского, 119 – бывшую Stereo Plaza, которая сейчас известна как Atlas Plaza. За этот период мы должны уплатить в бюджет не менее 44 млн грн без НДС, и уже вкладываем средства в обновление здания: звук, свет, экраны и другую инфраструктуру", – объясняет Сидоренко.

Связи с Чемезовым и давление на Сидоренко

Но официально уже бывший арендатор Шульженко, а также россияне, которые ранее владели Stereo Plaza, пытаются вернуть объект. Судятся и "Гута-Скло", которая принадлежит россиянам, и ООО "Стерео Плаза Групп" Максима Шульженко.

При этом Шульженко не платил на счета "Гута-Скло" (которые были арестованы). Зато они платили за электроэнергию и эти платежи засчитывались им как аренда. Ранее, как говорится в материалах дела 757/27662/23-к, следствие установило, что накопленные средства с аренды от Stereo Plaza Андрей Никитин (менеджер владельцев "Гута-Скло") якобы конвертировал и отправлял в РФ.

При этом в материалах дела говорится о том, что Андрей Никитин также работает в компании "Художественное стекло" россиянина Владимира Тихомирова. Тихомиров – партнер владельцев "Гута-Скло".

"Тихомиров поддерживает тесные контакты с российским олигархом Сергеем Чемезовым, который занимает должность Генерального директора "Ростех", которая является одним из крупнейших поставщиков для военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Установлено, что Тихомиров является совладельцем российского "АФК-Безопасность" (ИНН: 7703617777, Москва), "АФК-Сервис"", – говорится в материалах дела. Обе компании принадлежат теще Чемезова, в отношении которой введены в Украине санкции.

Сидоренко рассказывает: связи с россиянами имеет также и Шульженко. "Его отец – действующий российский чиновник, выпускник академии госслужбы при президенте РФ. Есть информация о вероятных связях между ним и владельцами помещения. Шульженко утверждает, что не общается с отцом, но они активно следят друг за другом в соцсетях, а его отец даже подписан на страницу Stereo Plaza. По нашим данным, в 2009 году Шульженко и его мать подавали документы на получение российского гражданства", – пояснил он.

