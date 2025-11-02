Идея о бесплатных 3 тыс. км проезда по железной дороге принадлежит непосредственно руководству УЗ, которые и предложили ее президенту. Какова цель этого всего – понять трудно.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Через незахищеність залізничної інфраструктури наразі, вибачте, по п*зді пішли всі вантажні перевезення. Немає ні термінів доставки, ні швидкості – бізнес не може нічого планувати.

Щоб не перевантажувати контактну мережу, між тяговими підстанціями діють обмеження: інтервал руху вантажних поїздів зараз не менше двох годин (раніше жодних обмежень не було, інтервал складав, умовно, 30 хвилин).

Скоро просто не залишитись чим їздити. Нам планомірно вибивають тягові підстанції, локомотиви, тепловози, руйнуються депо й колії. Це на додачу до проблем, які існували ще до повномасштабного вторгнення.

І замість того, щоб вкладати кошти у захист і відновлення інфраструктури, уряд разом із менеджерами УЗ пропонують українцям безкоштовні поїздки. Чим не перемога?)

Ми стаємо на крок ближче до Венесуели – все дешеве, але нічого немає. Скоро і світло з теплом стануть безкоштовними.

Також варто розуміти, що держава наперед грошей не виділяє, усі ці безкоштовні поїздки ляжуть на операційні витрати УЗ. Тобто по факту увесь цей банкет буде забезпечено за рахунок вантажовідправників. А з яких джерел потім компенсують ці витрати – вже питання. Незрозуміло взагалі, чи рахував хтось, скільки це все буде коштувати бюджету?