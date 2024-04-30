Цены достигли исторического максимума: на каких АЗС продают бензин очень дорого

В украинских премиальных сетях АЗС стоимость бензина А-95 достигла исторического максимума – значительно превысив 60 грн/л. При этом в целом в конце апреля стоимость ресурса на заправочных станциях составляет 55,39 грн/л – на 69 коп./л дороже, чем 22 числа.

Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: в целом, крупные сети продают бензин по 51,8-60,99 грн/л.

Самые высокие цены установили в сети SOCAR – 60,99 грн/л. А кроме того:

ОККО, WOG – 58,99 грн/л;

Shell – 57,92 грн/л.

Дешевле всего бензин стоит в сети Укр-Петроль – 51,8 грн/л. А также Авантаж 7 – 51,95 грн/л.

В целом, отмечается, за последнюю неделю цены на топливо в розничных сетях менялись разнонаправленно. "Если стоимость бензина в премиум сетях увеличилась до исторического максимума, то дизельное топливо, наоборот, в среднем у операторов подешевело до начала апреля", – говорится в сообщении.

Так, дизель, по данным аналитиков, в конце апреля стоит на АЗС в среднем 54,22 грн/л. Разброс цен – от 48,2 до 59,99 грн/л.

Дешевле всего в сети Фактор – 48,2 грн/л. А также Авантаж 7 – 49,95 грн/л.

Самые высокие цены установили на АЗС SOCAR – 59,99 грн/л. А кроме того:

ОККО, WOG – 57,49 грн/л;

Shell – 56,99 грн/л;

KLO – 56,69 грн/л.

Дешевет и автогаз. Его в конце апреля продают в среднем по 27,6 грн/л – на 45 коп./л дешевле, чем 22 апреля.

В целом, АЗС реализуют ресурс по 25,45-28,99 грн/л. Дешевле всего в сетях:

Авантаж 7 – 25,45 грн/л;

RLS, Green Wave – 25,9 грн/л;

Укрнафта – 25,99 грн/л.

Самые высокие цены выставили на АЗС ОККО и SOCAR – 28,99 грн/л. А также:

Shell – 28,79 грн/л;

Neftek – 28,49 грн/л.

Какая ситуация на рынке

В целом, отметили аналитики, разнонаправленность ценовых изменений по бензину и дизелю обусловлена несколькими факторами. В частности, на стоимость бензина повлияли:

динамика европейских котировок;

профицитное наполнением украинского рынка.

"С начала этого года котировки бензина в Европе выросли на 190 доллров/тонна, или 6,72 грн/л. В то же время, на украинском рынке бензин марки А-95 подорожал на 3,97 грн/л, не отыграв в полной мере увеличение стоимости ресурса в Европе", – объяснили они.

А вот с дизелем, отмечается, ситуация обратная. Так,

в течение четырех месяцев 2024 года европейские котировки на ресурс "не имели устойчивой динамики";

по итогам этого периода его стоимость в Европе в среднем выросла на 1,3 грн/л – "а вот на АЗК страны средняя стоимость дизеля за это время увеличилась на 2,78 грн/л".

Удешевление же автогаза, отмечается, было ожидаемым результатом понижения стоимости ресурса в опте. "За 29 дней апреля оптовая цена на этот вид горючего снизилась на 1 950 грн/т, что эквивалентно 1,05 грн/л", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, что может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Одна из таких нелегальных сетей действовала в Киеве и пригороде.

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