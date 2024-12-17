Монополия фармацевтических дистрибьюторов приводит к росту цен на лекарства, – СМИ

Более 90% фармацевтического рынка Украины контролируют два дистрибьютора - "БаДМ" и "Оптима-Фарм, ЛТД".

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Как пишет Telegraf, монополия дистрибьюторов приводит к росту цен на лекарства, которые часто стоят в 2-2,5 раза дороже, чем в странах ЕС. На рассмотрении в парламенте находится законопроект №11493, который может ограничить монопольное влияние дистрибьюторов и создать условия для честной конкуренции.

Как отмечается, еще в 2021 году каждая из упомянутых компаний имела по 43% рынка, но теперь их доля на рынке резко возросла. Остальные операторы разделяют между собой крошки.

Отсутствие конкуренции позволяет дистрибьюторам устанавливать высокие наценки: всего за три года их наценки на лекарства выросли с 4,5 до 12%.

В экспертной среде обсуждается правка к законопроекту №11493, которая ограничит закупку одного препарата у одного отечественного производителя лекарства всего 20% объема от его полного производства.

"Ранее "БаДМ" и "Оптима-Фарм" скупали все производимые лекарства по прямым контрактам, а затем перепродавали их аптекам и государству, диктуя свои цены. Теперь они смогут скупить только 40% производимых лекарств, а по остальным 60% состоится конкурентная борьба. Цифра 20% соответствует международным стандартам. В европейской практике компании с рыночной долей более 20% находятся под особым вниманием антимонопольных органов", - пояснил экс-редактор "Экономической правды" Сергей Лямец.

Доход БаДМ в 2021 году составил 51,2 млрд грн, а уже в 2023 году вырос до 57,6 млрд грн.

Доход "Оптима-Фарм, ЛТД" в 2021 году составил 46,3 млрд грн, а уже в 2023 году вырос до 56,7 млрд грн.

По итогам 2024 года доход обоих операторов будет еще больше.

Владельцем "Оптимы" является Андрей Губский, брат скандального депутата Богдана Губского. Сейчас Андрей Губский даже не живет в Украине, что, однако, не мешает ему контролировать половину фармацевтического рынка дистрибьюции.

Что касается компании БаДМ, то ее основателем является кипрский оффшор "Лиорко Инвестментс Лимитид", а конечными бенефициарами числятся Александр Дитятковский, а также Александр и Игорь Суходольские. При этом Александр Дитятковский также проживает за пределами Украины, что значительно усложняет контроль за деятельностью монополиста.

Сейчас самое большее, что угрожает владельцам "БаДМа" и "Оптимы", разве что штрафы от Антимонопольного комитета. Однако, как отмечается в статье, даже миллиардные штрафы-наказания не урегулируют отрасль. Фармацевтический рынок требует государственного регулирования и уменьшения монополии, что позволит снизить цены на лекарства.