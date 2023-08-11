Мобилизация в России может свести на нет восстановление экономики – Bloomberg

Экономика страны-агрессора России начинает адаптироваться к влиянию международных санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину. Вернутся к показателям довоенного времени российская экономика могла бы в 2024 году, однако этим планам может помешать мобилизация.

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Об этом говорится в материале издания Bloomberg. Это связано с тем, что у России будет ощущаться дефицит рабочей силы, что придаст экономике трудностей.

Журналисты отмечают, что во втором квартале этого года, ВВП государства-террориста увеличился на 4,9%, превысив большинство прогнозов.

"Период годового спада с момента вторжения в Украину был самым продолжительным за более чем полвека. Но из-за того, что фискальная политика становится все более мягкой в поддержку военных усилий, валовой внутренний продукт увеличился на 4,9% во втором квартале", – говорится в сообщении.

В квартальном выражении экономика России уже продемонстрировала рост, и всплеск стал более выраженным в период с апреля по июнь.

Издание отмечает, что увеличение расходов на оборону стимулирует промышленное производство. А потребительский спрос набирает обороты на фоне растущих расходов государства на социальную поддержку и на повышение заработной платы.

"Но стремление Кремля расширить набор в армию может этому помешать, поскольку нехватка рабочей силы усиливается", – отмечает Bloomberg.

В этой связи агентство предполагает, что Россия может ввести "целевую мобилизацию", то есть, выборочную.

"Поскольку Россия пытается привлечь больше добровольцев для участия во вторжении президента Владимира Путина в Украину, она рискует создать отток рабочей силы. Это может побудить к переходу к более выборочным мерам призыва людей, отсутствие которых не будет так сильно ощущаться на рынке труда", – говорится в материале.

Журналисты напомнили, что российский диктатор Путин подписал закон, повышающий верхний предел призывного возраста с 27 до 30 лет с января 2024 года и запрещающий мужчинам покидать страну после того, как они получили электронную повестку. Экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков считает, что эти меры могут позволить "целевую мобилизацию", которая ускорит краткосрочный экономический рост за счет уменьшения влияния дефицита рабочей силы. Это может позволить российской экономике достичь довоенных показателей к середине-концу 2024 года.

Отметим, что в то же время к сильно бьющим по России санкциям, в разы просевшим доходам и оттоку капитала добавилось рекордное падение рубля к доллару – американская валюта в РФ впервые за 16 месяцев взлетела в цене почти до 100 рублей. Однако это не предел – по прогнозам, в дальнейшем рубль продолжит падение.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне массово скупали криптовалюту Tether в день мятежа Пригожина. Причины – страх перед ослаблением рубля и желание найти ему альтернативу.

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