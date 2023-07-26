Многомиллиардные долги "Энергоатома" усугубляют кризис в "зеленой" энергетике, – Тынний
Задолженность компании "Энергоатом" перед государственным предприятием "Гарантированный покупатель" в размере 18 миллиардов гривен создает углубление финансового кризиса для предприятий "зеленой" энергетики, заявляет соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тинный.
Он сообщил, что Энергоатом часто является фигурантом коррупционных скандалов и при таких обстоятельствах выполняет обязательства перед контрагентами в последнюю очередь.
"Первый приоритет – выработать электроэнергию, второй – что-то украсть и только в третью очередь, если что-то осталось, то платятся услуги "Укрэнерго" и происходит компенсация "Гарантированному покупателю", – пояснил Тинный.
По его мнению, неэффективность управления компанией привела к тому, что она вывела в ремонты энергоблоки в период дефицита электроэнергии, и работавшие на полную мощность тогда, когда потребности в ней были меньше.
В результате, как объясняет Тинный, уменьшение выработки электроэнергии и одновременные ремонты и замена ядерного топлива привели к накоплению долгов и дефициту средств на рынке электроэнергии.
"Долги нарастают, а расчеты перед предприятиями возобновляемой энергетики, особенно солнечными станциями, составляет всего 30%", - добавил инвестор.
Он подчеркнул, что этих средств недостаточно для того, чтобы инвесторы могли обслуживать и погашать кредиты перед госбанками и, соответственно, это приводит к очередной волне реструктуризаций и убытков предприятий "зеленой" энергетики.
Как сообщалось ранее, задолженность "Энергоатома" по компенсации льготных тарифов уже достигла 18 млрд грн.