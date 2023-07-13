Минсоцполитики и Минцифры упростили получение субсидий на электроэнергию, – глава энергокомитета Рады

Дополнительные средства, которые удастся получить энергокомпаниям от повышения тарифов на электроэнергию для населения, позволят провести ремонт пострадавших объектов энергетической инфраструктуры.

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Об этом сообщил Андрей Герус, глава энергетического комитета Верховной Рады.

Он отметил, что при разработке и внедрении нового тарифа на электроэнергию учитывалось и их социальное влияние.

По словам Геруса, параллельно с обоснованием нового тарифа шло обсуждение того, как можно поддержать социально незащищенные слои населения. Для этого принят ряд решений, упрощающих процесс получения субсидий, сокращают требования к необходимой документации.

"Минсоцполитики совместно с Минцифрами разрабатывали программное обеспечение для оформления субсидий, в том числе через приложение "Дия". Поэтому те, кто сейчас хочет оформить субсидию, смогут сделать это проще, чем раньше", - отмечает Андрей Герус.

Напомним, член НКРЭКУ Ольга Бабий заявляла, что без поднятия тарифа государственный "Энергоатом" не сможет обеспечивать население светом.

30 мая Правительство приняло решение об увеличении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.