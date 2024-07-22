Миноритарный акционер Ocean Plaza помогает государству избавиться от долгов перед Ротенбергами
Кредитные обязательства ТРЦ Ocean Plaza перед бывшими российскими собственниками Ротенбергами являются большим препятствием для дальнейшей приватизации актива. Поэтому миноритарный владелец ТРЦ – компания "Ланита Инвест" поддерживает намерение государства как можно быстрее реализовать конфискованную долю ТРЦ и способствует очищению актива от долговых обязательств перед россиянами.
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на официальное заявление компании.
"В последние дни в информационном пространстве распространяется некорректная информация о ситуации вокруг долга ТРЦ Ocean Plaza перед оффшорной компанией подсанкционного российского олигарха Аркадия Ротенберга. Компания "Ланита Инвест" предоставляет юридически обоснованное изложение событий для предотвращения их манипулятивного толкования", - говорится в заявлении "Ланита Инвест".
В компании подчеркивают, что данный кредитный договор на строительство ТРЦ Ocean Plaza был оформлен в 2009 году под залог собственно объекта недвижимости. Кредитором выступила компания Итодер Инвестментс Лимитед. В настоящее время в Высшем антикоррупционном суде Украины рассматривается дело по иску Министерства юстиции к Аркадию и Игорю Ротенбергам, Александру Скоробогатьку, Александру Пономаренко и третьим лицам, которые не заявляют самостоятельных требований, - ООО "Ланита Инвест", "ИС "Лыбидь", "Авангард , "Итодер инвестментс лимитед" и других о взыскании в доход государства права требования по кредитному договору от 27.10.2009, договорам залога и ипотекам, заключенным в обеспечение кредитного договора.
Одновременно ООО "ИС "Лыбидь" инициировало иск в Хозяйственном суде города Киева к компании "Итодер Инвестментс Лимитед" о признании обязательства по кредитному Договору от 27.10.2009 прекращенному с 30 июня 2024 года.
В компании "Ланита Инвест" отмечают, что цель этих процессов – в судебном порядке установить отсутствие долга, что освободит государство от обязательной процедуры национализации и упростит подготовку к приватизации. Ведь таким образом сокращается процедура приватизации, основания ее обжалования нивелируются, а вместо двух пулов – долг и актив – появляется один.
Также миноритарные акционеры ТРЦ Ocean Plaza заявляют об отсутствии намерений участвовать в предстоящей приватизации торгово-развлекательного центра.
"Миноритарные акционеры ТРЦ Ocean Plaza поддерживают намерение государства как можно быстрее реализовать конфискованную долю и способствуют очищению актива от кредитных обязательств перед россиянами, что является большим препятствием для приватизации. Процесс финансовой очистки актива будет правильным по отношению к будущему покупателю. При этом ни Василий Хмельницкий, ни Андрей Иванов и связанные с ними лица не будут участвовать в аукционе", - отмечается в заявлении "Ланита Инвест".
Как сообщалось, в июле 2023 года Высший антикоррупционный суд национализировал 100% ООО "Авангард-Виларти", конечными бенефициарными владельцами которой является семья Аркадия Ротенберга. "Авангард-Виларти" является владельцем 66,65% в ООО которая, в свою очередь, владеет торгово-развлекательным центром Ocean Plaza.
Другой компанией, основанной "Авангард-Виларти", является ООО "Итодер Инвестментс Лимитед". У "ИС Лыбидь" существует задолженность перед "Итодер" в размере 177,4 млн долларов (около 6,7 млрд грн) на январь 2024 года.