Министр Кулеба намерен провести общественные слушания и консультации с бизнесом по грузовым тарифам УЗ

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что обнародует приказ об изменении тарифов на грузовые перевозки "Укрзалізниці" для общественного обсуждения.

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Об этом говорится в ответе на запрос Oboz.ua.

"Сообщаем, что в случае разработки Министерством проекта приказа об изменении тарифов на железнодорожные перевозки грузов, он будет обнародован для общественного обсуждения на официальном вебсайте Министерства в установленном законодательством порядке", – говорится в письме.

Напомним, в конце прошлого дня Наблюдательный совет "Укрзалізниці" согласовал повышение грузовых тарифов на 37%. В дальнейшем эти предложения были направлены на рассмотрение Тарифному совету при Министерстве развития общин и территорий Украины. В то же время, в СМИ появилась информация, что одновременно компания ведет кулуарные договоренности с министром Алексеем Кулебой о повышении тарифа.

Как известно, бизнес-ассоциации и крупные производства выступили против повышения тарифа на перевозку. Так, завод АрселорМиттал Кривой Рог заявил об опасности закрытия завода и увольнении работников.