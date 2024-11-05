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Владимир Компаниец
Владимир Компаниец
Экономист

Блог | Министерства во время полномасштабной войны тратят сотни миллионов в пропасть

Министерства во время полномасштабной войны тратят сотни миллионов в пропасть

Министерства тупо во время полномасштабной войны тратят сотни миллионов в бездну.

Видео дня

Как это ГП Министерства культуры на YouTube канал, который с сотнями просмотрами под видео и 23 в онлайн.

PS Правда, на нескольких роликах накрутили просмотры.

Министерства во время полномасштабной войны тратят сотни миллионов в пропасть
Министерства во время полномасштабной войны тратят сотни миллионов в пропасть
Министерства во время полномасштабной войны тратят сотни миллионов в пропасть
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